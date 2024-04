RUGBY. Dernier qualifié, voici notre compo probable de La Rochelle en Top 14

Actuellement sixième et donc dernier qualifié du Top 14, les Rochelais entendent bien passer la vitesse supérieure en Top 14. Pour cela, nous avons imaginé la compo probable de ce week-end.

Focus Top 14

Les rêves de titre européens étant brisés par les joueurs du Leinster, les Rochelais doivent désormais s'en remettre au Top 14. Les ambitions de phases finales sont presque obligatoires pour les finalistes de la saison passée, bien que leurs performances jusqu'alors ne soient pas aux standards espérés.

À présent, les coéquipiers d'Alldritt vont se focaliser sur le championnat de France, avec la ferme intention de remonter au classement afin d'assurer une place dans les six premiers. Pau et Perpignan sont en embuscade à seulement trois points, et la défaite face à Toulon n'est donc pas permise.

Pour cela, Ronan O'Gara et le staff maritime ont concocté une équipe taillée pour les phases finales, avec la titularisation de Penverne, Latu et Atonio qui sont de nouveau associés.

Pour l'attelage, Ultan Dillane réintègre lui aussi le XV de départ, après avoir été mis au repos face à Castres. Il sera certainement accompagné du colosse Will Skelton qui enchaîne une troisième titularisation.

En troisième ligne, même chose pour Grégory Alldritt qui récupère le numéro 8, mais aussi le capitanat. Il devrait être entouré de Paul Boudehent et de Levani Botia.

La charnière sera, elle aussi, différente que pour le déplacement dans le Tarn avec le retour de l'excellent Tawera Kerr-Barlow, et la seconde titularisation du jeune Hugo Reus. Pour la paire de centres, rien de très original avec le tandem Danty/Seuteni qui fonctionne toujours.

Enfin, aux ailes, Raymond Rhule revient dans le XV de départ, et devrait fêter sa deuxième titularisation de la saison. De l'autre côté, Teddy Thomas débutera aussi la partie. Pour finir, Antoine Hastoy occupera le poste d'arrière en l'absence de Brice Dulin qui s'est fait opérer du ménisque.

Sur le banc, des joueurs de qualités et expérimentés sont présents avec Lespiaucq, Lavault, Cancoriet, Tanga, Sclavi ou encore Nowell.