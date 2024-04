RUGBY. Derby chaud bouillant en vue, et si les supporters de Perpignan étaient les meilleurs du Top 14 ?

En Top 14, les derbys sont des moments importants d'une saison, et sont attendus par les supporters avec impatience. Bientôt, le match entre Montpellier et Perpignan s'annonce explosif.

2000 personnes attendues à Montpellier

Décidément, l'USAP est au cœur de l'actualité en Top 14, sûr et en dehors des terrains ! Après la grosse victoire face à Castres ce week-end, les hommes de Franck Azéma pointent à la neuvième place du classement, et sont en embuscade pour la qualification.

Ces derniers ne sont qu'à cinq unités du premier qualifié, qu'est l'UBB, et ont un calendrier plutôt avantageux pour cette fin de saison. Les Catalans vont recevoir trois fois à Aimé-Giral, pour autant de déplacements.

D'ailleurs, parmi les matchs à l'extérieur, la bande à Ecochard sera opposée au "voisin" montpelliérain à la fin mois d'avril, pour le compte de la 22ᵉ journée de Top 14.

Alors que l'événement est programmé dans presque un mois, pas moins de 2000 supporters sont attendus dans les travées du GGL Stadium, d'après Actu Perpignan. D'ailleurs, la tribune Twickenham est déjà complète, et sera remplie de drapeaux sang et or.

Après avoir battu le CO et Oyonnax à l'extérieur, l'USAP sera donc en quête d'un troisième succès hors de ses bases, et pourra compter sur l'appui du seizième homme.

Avant cela, les joueurs de Perpignan accueilleront le LOU à domicile, et nul doute que les plus de 14 500 places seront occupées par des supporters en fusion.

Cette fin de saison s'annonce passionnante à Perpignan, et il sera intéressant d'observer l'évolution de cette équipe qui n'a perdu qu'une seule fois lors des cinq dernières rencontres.

RUGBY. TRANSFERT. Le magicien Quade Cooper sur le point de retrouver le Top 14 !