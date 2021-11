RUGBY. Depuis quand les All Blacks n'ont-ils pas perdu 2 fois de suite ?

Vaincus la semaine dernière en Irlande, les Blacks ne perdent jamais 2 fois de suite. Du moins c'est ce que la légende dit... Aux Bleus de la faire vaciller !

Vous aussi, vous bouillonnez ? Non parce que nous, de notre côté, sommes tellement impatients d'être à samedi soir 21h qu'on a presque peur d'y laisser trop d'énergie avant la rencontre... Bien sûr, vous aurez compris de quel match on cause, et de cet - on ne peut plus - alléchant France/Nouvelle-Zélande au Stade de France.

Le match de Rugby à ne pas rater : France/All Blacks, à quelle heure et sur quelle chaîne ?À cette occasion, les Bleus auront la possibilité de faire tomber l'ogre néo-zélandais pour la première fois depuis 2009 : une éternité. Sauf que pour cela, fatalement, les ouailles de Fabien Galthié devront vaincre des Blacks vexés, car battus (avec la manière) en Irlande la semaine passée (29 à 20). Et comme pour le Stade Toulousain des années 2000, la légende dit que cette équipe ne perd jamais deux fois d'affilée... À ce sujet, savez-vous à quand remonte les dernières défaites coup sur coup des hommes en noir ?

VIDEO. En 2000, les Bleus de Galthié et Lamaison s'offraient les All Blacks d'Umaga à MarseilleAu vrai, il faut simplement remonter à l'an passé pour retrouver trace d'une pareille mésaventure du côté du pays à la fougère argentée. Lors du Rugby Championship 2020, les hommes d'Ian Foster s'étaient inclinés en Australie d'un rien (24 à 22), avant de tomber face à l'Argentine pour la première fois de leur histoire la semaine suivante (25 à 15). De l'autre côté de la planète, cela n'avait pas manqué de faire jaser, puisque les All Blacks n'avaient alors pas perdu deux matchs consécutifs depuis... 2011 !

Moi, Will Jordan, 23 ans, 17 essais en 12 sélections et danger numéro 1 des Blacks face aux BleusReste qu'en 2017, les plus vifs esprits se rappellent que les partenaires de Kieran Read avaient aussi enchaîné 2 rencontres sans gagner : à 14, ils avaient flanché contre les Lions Britanniques lors du deuxième test-match (21 à 24), avant de concéder le match nul (15 à 15) lors du "decider". Des stats qui peuvent aider à se convaincre que les Blacks sont humains, mais qui montrent aussi à quel point les faire tomber ce samedi à St-Denis relèverait de l'exploit...