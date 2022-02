RUGBY. Depuis quand le XV de France n'avait pas été sur le podium du rugby mondial ?

Désormais 3èmes du classement World Rugby après leur victoire en Ecosse, les Bleus réalisent des choses inédites depuis des lustres !

On le sait, le classement mondial de World Rugby est un vrai jeu de chaises musicales : il oscille, varie, fluctue plus vite que son ombre. Néanmoins, une place sur le podium d'un tel ranking ne se galvaude pas et, en se réveillant ce lundi après un week-end de folie, la France a eu la joie de voir qu'elle en occupait désormais la 3ème place. Eh oui, grâce au large succès en Ecosse (17 à 36) combiné à la victoire étriquée des Anglais face à un adversaire plus mal classé (23 à 19), le XV de France passe devant l'Angleterre (+ 0,92). Désormais, seuls la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud devancent les Bleus, qui pourraient d'ailleurs convoiter la 2ème place en cas de sans faute dans cette fin de Tournoi.

Notez que si les Tricolores avaient déjà occupé la 3ème place l'an passé à pareille époque, cela n'avait pas duré longtemps, suite à la défaite face à l'Ecosse au Stade de France. Mieux, hormis ce bref intermède, les Bleus n'avaient plus été si hauts dans la hiérarchie mondiale depuis la finale de la coupe du monde 2011 ! Alors, amis français : savourez !