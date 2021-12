RUGBY. Top 14. Débuts de casse-tête pour Bouscatel et la LNR après les reports

Après les 4 reports de la 13ᵉ journée de championnat, le président de la LNR revient sur la stratégie à adopter pour assurer le calendrier.

Ce devait être un week-end de Noël de fête. Ce ne sera qu'une journée en demi-teinte. Suite aux reports de quatre matchs pour cause de covid dans les rangs de différentes équipes, la 13ᵉ journée du Top 14, Boxing Day de l'année 2021, laissera un goût amer aux supporters qui attendaient ces matchs (notamment en famille). Se pose alors la question de la date à choisir des reports, surtout avec le variant Omicron et son côté exponentiel qui risque de continuer à ne pas épargner le championnat.

RUGBY. TOP 14. Ces 5 matchs qui nous ont fait vibrer pendant le Boxing DayDans Rugbyrama, le président de la LNR René Bouscatel revient sur le casse-tête du calendrier à prévoir, même si celui-ci ne se veut pas alarmiste. "On peut prévoir la fin du monde aussi. Le pire n'est pas toujours certain. Je ne l'espère pas. Il faut être optimiste. Je voudrais préciser que la saison passée, on a fini le championnat par le travail remarquable des commissions de la LNR, médicale et sportive". Si caser les matchs reportés de cette journée se fera "facilement", la donne pourrait changer avec d'autres matchs impactés.

S'imposeraient comme solution de faire les huitièmes de finale en match sec (et non aller/retour comme prévu), ou encore les matchs en semaine. "On peut parfaitement le concevoir, ce n'est pas catastrophique. À condition, qu'il n'y en ait pas beaucoup et que ça se déroule à certaines périodes. Je crois que Montpellier a vécu ça l'an passé...". Reporter les matchs en période internationale risque également de fausser l'équité pour les équipes concernées. Enfin, l'ancien président du Stade Toulousain botte en touche concernant une éventuelle vaccination obligatoire pour les joueurs : "Pourquoi voulez-vous les licencier ? Il n'y a pas d'obligation vaccinale. De toute façon, nous avons 98 pour cent de vaccinés dans nos effectifs ".

