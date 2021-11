RUGBY. Course à la qualif', maintien, mais au fait où en est-on en Top 14 ?

Après deux semaines de pauses pour échéances internationales, le Top 14 et la course au Brennus reprennent leurs droits ce week-end. On fait le point sur la situation du championnat.

Fin de l'euphorie et la joie des tests de novembre, et notamment de ceux de l'équipe de France. C'est le retour du quotidien Top 14 et des joutes de nos clubs. Avec deux semaines d'arrêt, il n'est peut-être pas si évident de se souvenir des dynamiques du championnat et des positions de chacun des protagonistes. Voici ce qu'il faut savoir avant samedi.

Toulouse et Bordeaux locomotives

Avec respectivement 10 et 7 points d'avances sur le 3ᵉ Montpellier, le double champion de France en titre et l'UBB sont clairement les deux meilleures équipes du début de saison. Portées par leur charnière Dupont-Ntamack et Lucu-Jalibert, elles ne comptent que 2 défaites chacune en 10 rencontres. Lors de la 11ᵉ journée néanmoins, les deux clubs procèderont à une revue d'effectif pour reposer leurs effectifs, et devront faire face à domicile contre Brive, et surtout au Racing pour Bordeaux. La tâche s'annonce difficile pour ces derniers malgré leur effectif complet. RUGBY. Top 14. Pas de repos pour tous les braves de l'équipe de France de rugby

Montpellier et La Rochelle trouvent leur rythme, Castres et Lyon alternent le chaud et le froid

Parmi les (nombreux) prétendants à la qualification pour les phases finales, on retrouve Montpellier et La Rochelle dans des dynamiques positives. Que ce soit le finaliste 2021, auteur de 4 victoires lors de ses 5 derniers matchs, dont une convaincante face à Bordeaux lors de la dernière journée, ou bien Montpellier qui pointe désormais à la 3ᵉ place, grâce notamment à ses performances au Racing et au Stade Français, et à la maison contre Lyon. En revanche, Castres et Lyon stagnent dans leur position respective. Si les Lyonnais sont à une 4ᵉ place synonyme de barrage à domicile, Castres est au pied des phases finales à la 7ᵉ place. Depuis la déculottée à Toulouse dans le derby, les Tarnais enchainent les performances poussives. Une victoire de justesse à Pierre Fabre contre Brive (23-22) et une défaite à Lyon (30-23), ont marqué un coup d'arrêt à un début de saison bien débuté. Le Castres Olympique se déplace à Montpellier ce samedi.

Le Racing 92 handicapé, Clermont enfin lancé ?

Avec son armada de blessés (13) et d'absences pour sélections, le Racing s'en sort finalement bien à la 5ᵉ place. Sa victoire lors de la 9ᵉ journée face au Stade Toulousain a rappelé qu'il faudrait compter sur les Franciliens cette année. Clermont lui, semble (enfin) trouver son rugby. Ses dernières performances face à Pau et Toulon ainsi qu'à Montpellier, indiquent une hausse de niveau et le début de l'apport Jono Gibbes en tant qu'entraineur. Le Racing reçoit Bordeaux à 21h00 ce dimanche, et Clermont se déplace à l'USAP.

Les 4 derniers dans un mouchoir de poche

Outre Brive et Pau dans le ventre mou du classement, Paris, Toulon, Perpignan et Biarritz se tiennent en 4 points seulement. Biarritz accuse le coup depuis quelques matchs, alors que les Biarrots avaient réalisé un très bon départ (victoire à Aguilera face à Bordeaux et le Racing). Perpignan s'accroche et semble mieux armé que lors de sa saison 2018/19 cauchemardesque. Paris retrouve petit à petit son niveau et pourrait se détacher au classement, alors que Toulon vient juste de recruter Franck Azéma pour relancer le club. La lutte pour le maintien sera encore une fois âprement disputée.