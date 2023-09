Rugby. Coupe du Monde. Pleine d'incertitudes, l'Angleterre continue ses tests face aux Pumas avec Smith sur le banc

A nouveau relégué sur le banc contre l’Argentine à la Coupe du monde, Marcus Smith ne s’impose toujours pas dans une sélection anglaise en difficulté.

Des débuts prometteurs

Après Owen Farrell, c’est maintenant le revenant George Ford qui a les faveurs de Steve Borthwick au poste de numéro 10 du XV de la Rose.

Pourtant, tout semblait sourire à Marcus Smith à ses débuts : Vainqueur du tournoi des 6 Nations avec les -20 ans en 2017 (aux côtés de Zach Mercer, Ben Earl, Ben Curry, Max Malins ou encore Joe Cokanasiga), finaliste de la Coupe du Monde des -20 ans face aux Bleus de Romain Ntamack, Louis Carbonel et Cameron Woki, et même sélectionné avec les Lions Britanniques après le forfait de Finn Russell en 2021.

Le natif des Philippines sera tout aussi performant avec son club des Harlequins. Il formera une charnière très complémentaire avec l’expérimenté Danny Care et remporteront la Premiership en 2021.

Instabilité chronique

De nombreux supporters anglais pensent avoir trouvé leur paire pour la sélection nationale, mais la charnière anglaise reste en chantier depuis le dernier mondial au Japon. Les sélectionneurs Eddie Jones et Steve Borthwick ont essayé Danny Care, Ben Youngs, Van Poortvliet, Alex Mitchell voire Dan Robson à la mêlée. Même instabilité au poste de 10 avec Owen Farrell, Marcus Smith et George Ford qui se sont succédé sans véritablement s’imposer.

Des rotations constantes dans un effectif anglais qui n’a pas plus rien gagné depuis son tournoi des 6 Nations en 2020 et qui inquiète surtout par son niveau de jeu. On se souvient de cette défaite record face au XV de France à Twickenham (53-10) lors du dernier tournoi ou de la récente défaite à domicile contre les Fidji (30-22).

Le parfait exemple de cette instabilité est le retour de George Ford dans le squad anglais pour la préparation du mondial après un an d’absence. Le joueur des Sale Sharks s’est montré performant avec son club en atteignant la finale de Premiership cette année et en la remportant l’année d’avant avec son club historique des Leicester Tigers.

Pourtant, on a du mal à comprendre la stratégie des Anglais qui essayent d’installer un jeune prometteur comme Marcus Smith pour au final le laisser sur le banc et faire revenir George Ford directement comme titulaire pour une Coupe du monde.

Peu de certitudes face aux Argentins

L’Angleterre tâtonne, à l’image de son capitaine Owen Farrell, loin de son meilleur niveau, qui ne semble pas fédérer comme lors du mondial en 2019. Pour rappel, le joueur des Saracens manquera le début de la Coupe du monde en France suite à son carton rouge face au pays de Galles.

Une période compliquée pour le XV de la Rose, qui débute la compétition face aux Argentins avec une composition surprenante sur certains postes. Une charnière expérimentale où l’on retrouve George Ford et le demi de mêlée de Northampton Alex Mitchell (Danny Care et Marcus Smith sont sur le banc). Devant, on peut noter le retour de Dan Cole en première ligne, ainsi que le retour de Tom Curry, poussant Lewis Ludlam, une des rares satisfactions anglaise, sur le banc.

Une composition qui résume les difficultés anglaises de ces derniers temps, avec un mélange de joueurs expérimentés qui ont connu la finale de 2019 face aux Springboks (Maro Itoje, Jamie George, Eliott Daly, Jonny May) et de jeunes sur le banc qui ont du mal à prendre leurs places (Marcus Smith, Will Stuart, Ollie Lawrence).

Des choix étonnants de la part de Steve Borthwick, qui compte sur le match de ce samedi pour instaurer une dynamique et donner de la confiance à un effectif anglais qui en a bien besoin.