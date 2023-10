RUGBY. Coupe du monde. Mais au fait, pourquoi le trèfle est-il l'emblème de l'Irlande ?

L'Irlande fait partie des nations favorites pour le titre dans cette Coupe du monde. Mais au fait, savez-vous pourquoi le trèfle est l'emblème de cette équipe ?

Dans le monde du rugby, l’équipe d’Irlande est un cas unique. En réunissant les meilleurs joueurs de l’île d’Irlande sous un même maillot, elle est la seule sélection à représenter deux entités politiques différentes que sont la République d’Irlande et l’Irlande du Nord. Alors, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le drapeau déployé change selon le lieu de la rencontre et le XV Irlandais possède depuis 1995 son propre hymne : Ireland’s Call, écrite et composé spécialement pour cette sélection. Un de leurs symboles n’a en revanche jamais changé en 150 ans d’histoire : Le trèfle.

Merci à Anec'Sport pour cette proposition de décryptage des maillots de la Coupe du monde.

Saint-Patrick évangélise l’Irlande à l’aide d’un trèfle

D’après la légende, ce lien étroit unissant l’Irlande au trèfle remonte au Ve siècle. Lors d’un sermon prononcé au roc de Cashel, l’évangélisateur Saint-Patrick expliqua aux Irlandais le concept de la Sainte-Trinité dans le catholicisme (le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne faisant qu’un) en prenant pour exemple cette plante à trois feuilles. COUPE DU MONDE. Plus qu’un favori, l’Irlande est la véritable bête noire de l’Écosse

Élevé au rang de saint-patron de l’Irlande, le jour de sa mort est officiellement devenu en 1607 une fête religieuse inscrite au calendrier irlandais. Depuis, la Saint-Patrick est célébrée chaque année le 17 mars.

Le trèfle, longtemps associé uniquement au personnage de Saint-Patrick, s’est mué en un symbole de l’Irlande à la fin du XVIIIe siècle lorsqu’il est devenu un emblème patriotique. Face à l’occupation britannique du royaume, des groupes de révolutionnaires nationalistes irlandais émergèrent et adoptaient le trèfle comme emblème. En vain.

La Rébellion irlandaise de 1798 menée par la Société des Irlandais unis se solda par une victoire britannique. Deux ans plus tard, les actes de 1800 scellaient l’union entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et celui d’Irlande. Le trèfle était dès lors ajouté aux armoiries britanniques, représenté aux côtés du chardon et de la rose comme symbole de l’île d’Émeraude.

Le trèfle accompagne les Irlandais depuis leur premier match

Naturellement, la fédération irlandaise de rugby adopta ce trèfle comme emblème ainsi que sa couleur verte. À l’occasion de leur premier match international disputé en 1875 face à l’Angleterre, les joueurs portaient un ensemble rayé blanc et vert dénué de tout logo. Seule leur casquette comportait le trèfle irlandais. Puis, sur un haut intégralement blanc, le trèfle était ajouté à la tenue des joueurs dès leur deuxième rencontre.

À cette époque, l’emblème était composé de cinq brins recouvrant la majeure partie gauche du maillot. Les Irlandais troquèrent rapidement ce kit contre leur traditionnelle tenue verte assortie à un short blanc, quant au trèfle, réduit en taille, il s’insérait désormais au centre d’un écusson blanc placé au niveau du cœur. Depuis, le kit irlandais n’a presque pas évolué. À l’occasion de cette Coupe du monde 2023, le XV du trèfle arbore un haut d’un vert légèrement plus pâle qu’à l’accoutumée, accompagné d’un second jeu avec un maillot blanc.