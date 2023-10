RUGBY. Coupe du monde. Le XV de France connait son arbitre pour le quart face à l'Afrique du Sud

World Rugby vient de dévoiler les arbitres pour les quarts de finale. Ben O’Keeffe, de Nouvelle-Zélande, sera aux commandes du match du XV de France.

L'excitation monte alors que la Coupe du Monde de Rugby 2023 entre dans sa phase cruciale. World Rugby vient de dévoiler les arbitres pour les quarts de finale, et ça promet d'être du grand spectacle ! La tension sera à son comble lors de ces matchs couperets, et les arbitres choisis sont prêts à relever le défi.

Jaco Peyper, de l'Afrique du Sud, dirigera le premier quart entre le pays de Galles et l'Argentine à Marseille. Wayne Barnes, légende vivante du sifflet, prendra les rênes du match opposant l'Irlande à la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Mathieu Raynal officiera pour le troisième quart de finale, où l'Angleterre affrontera les Fidji au Vélodrome. Et il ne sera pas seul tricolore puisque Pierre Brousset sera à la touche.

O'Keeffe en charge de France vs Afrique du Sud

Le clou du spectacle, c'est évidemment la confrontation titanesque entre la France et l'Afrique du Sud au Stade de France. Ben O’Keeffe, venu de Nouvelle-Zélande, sera aux commandes. Il avait déjà officié lors du match des Bleus face aux Teros le 14 septembre dernier à Lille. Espérons que les Tricolores feront un match plus sérieux. Deux de ses compatriotes, Paul Williams et James Doleman, l'épauleront dans cette mission cruciale.

Joël Jutge, responsable des arbitres, n'a pas manqué de saluer ces choix difficiles via World Rugby : "Félicitations aux arbitres désignés. Le choix a été très difficile, car le niveau de performance était très élevé. Les officiels de match ont travaillé dur, comme une équipe, pour assurer la cohérence des performances et la clarté des décisions qui permettent aux joueurs de faire ce qu'ils font le mieux."

Les désignations ne sont pas le fruit du hasard, mais du mérite. Elles ont été établies après un examen attentif des 40 matchs de la phase de poules. O’Keeffe et Raynal, pour la première fois en quart de finale en Coupe du Monde de Rugby, méritent donc leur place aux côtés de Peyper et Barnes.

Barnes entre dans l'histoire

Une note historique : Wayne Barnes deviendra le premier arbitre à diriger quatre quarts de finale en Coupe du Monde de Rugby, surpassant des noms légendaires comme Nigel Owens, Jim Fleming et Derek Bevan. À eux quatre, ces arbitres comptent un impressionnant total de 263 tests en tant qu'arbitre de champ.

Les phases finales de la Coupe du Monde de Rugby 2023 s'annoncent explosives, et avec ces arbitres de renom aux commandes, les quarts de finale seront à ne pas manquer. Plusieurs candidats au titre mondial seront éliminés !