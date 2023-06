RUGBY. Coupe du monde. Le XV de France premier de sa poule devant les All Blacks ? Giteau et Genia ne sont pas d'accord !

Les anciens Wallabies Matt Giteau et Will Genia ont joué le jeu des pronostics à propos de la phase de poules de la Coupe du monde. Ils ne sont pas d'accord.

A moins de 100 jours de la Coupe du monde, les regards commencent petit à petit à se tourner vers la France. L'impatience grandit chez les supporters qui ont hâte d'assister aux matchs de ce qui pourrait être le plus beau mondial de l'histoire. Si on en croit les pronostics, une nation jusqu'ici jamais titrée a de grandes chances de l'emporter. On parle bien évidemment ici de l'Irlande et de la France. Classées au deux premières places mondiales, elles impressionnent depuis plusieurs années maintenant. Les planètes semblent enfin alignées pour ces deux sélections. Mais si la France a déjà accédé à la finale à plusieurs reprises, ce n'est pas le cas du XV du Trèfle qui n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale. Les Irlandais verront-ils enfin le dernier carré ? Une chose est sûre, les matchs couperets seront extrêmement relevés. Et des candidats sérieux au trophée Webb Ellis ne verront pas les demies



Il est en effet possible que les Bleus et les Irlandais se retrouvent face à face à la mi-octobre. En effet, le vainqueur de la Poule B sera opposé au deuxième Poule A lors du quart de finale 2. Tandis que le vainqueur Poule A affrontera le deuxième Poule B lors du quart de finale 4. Si on part du principe que la France terminera à l'une des deux premières places de sa poule, son adversaire portera un maillot vert. Reste à savoir si ce sera celui de l'Afrique du Sud, tenante du titre, ou bien de l'Irlande, la seule nation à avoir battu les Tricolores depuis 2021. Tout déprendra du classement du XV de France à l'issue de la phase de poules. Et sur ce point, tout le monde n'est pas d'accord. Il faut dire qu'il y a dans le groupe des Bleus, un adversaire particulièrement redoutable : la Nouvelle-Zélande. Des All Blacks que les Bleus vont affronter dès l'ouverture de la Coupe du monde. Le résultat de ce match sera déterminant pour le classement. Car sans fait injure à l'Italie, à la Namibie et à l'Uruguay, on voit mal les protégés de Galthié s'incliner.



Alors qui sera premier de la Poule A ? Ça revient en quelque sorte à pronostiquer sur le vainqueur de ce choc le 8 septembre prochain. Et tout le monde n'est pas d'accord, à commencer par les anciens Wallabies Matt Giteau et Will Genia. Pour l'ancien joueur de Toulon, les Bleus termineront cette première partie de la compétition à la deuxième place. Et comme il voit l'Irlande dominer le groupe B, nous aurions droit à une revanche le 14 octobre prochain en quart. Du côté de celui qui a porté les couleurs du Stade Français, c'est tout l'inverse. Selon le demi de mêlée australien, les Tricolores décrocheront la première place du groupe A tandis que les Irlandais seront deuxièmes derrière les Boks. Mais le résultat sera le même en ce qui concerne le quart. Pour les Wallabies, un choc France/Irlande semble inéluctable à ce stade de la compétition. Une finale avant l'heure qui vaudra son pesant d'or. Que pensez-vous de leurs pronostics pour cette phase de poules ? Il y a notamment un gros débat en ce qui concerne le groupe D.