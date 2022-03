RUGBY. Coupe du Monde. Lancement du premier Mondial des clubs amateurs en 2023

En début de semaine à Paris, a été présenté un nouveau projet innovant et intéressant : le Mondial des clubs amateurs. Il aura lieu du 22 au 30 septembre 2023.

Mardi après-midi, Claude Atcher (directeur de la Coupe du Monde 2023), Henri Mondino (vice-président de la FFR) et Christian Torres (élu à la ligue PACA) nous ont présenté un nouveau projet qui aura lieu en même temps que la Coupe du Monde de 2023 en France : le premier Mondial des clubs amateurs. Ce dernier aura lieu dans plusieurs stades de la région Provence Alpes Côte d'Azur (Digne-les-Bains, Arles, Port-de-Bouc, Fréjus, Saint-Maximin, Sisteron et Manosque) et regroupera des centaines de joueurs amateurs de 20 pays différents ! Rugbyrama nous restrancrit les mots d'Henri Mondino qui raconte notamment la genèse de ce projet : "Nous sommes très fiers de ce projet, évidemment soutenu par France 2023 et Claude Atcher, son directeur. Pour tout vous dire, l'histoire a démarré par un heureux hasard : il y a quelques années, on s'est ainsi aperçu que dans les Hautes Alpes, certains lieux étaient totalement abandonnés du rugby français, quasi déserts d'un point de vue sportif. En s'y rendant avec plusieurs élus de la FFR, on a malgré tout trouvé là bas des hommes et femmes extraordinaires, véritablement dédiés à leurs clubs. Pour les aider, on s'est alors engagé à organiser un France-Angleterre des moins de 18 ans. Ce fut un match exceptionnel et un déclic, pour nous tous. Parallèlement à ça, Jérémy, a créé le Tournoi des 6 Nations des clubs amateurs et au regard du succès de ces deux expériences, a germé l'idée de cette Coupe du monde. Dans la foulée, on a soumis ce projet à Claude Atcher, qui a été séduit".

RUGBY. Coupe du Monde 2023. Les Bleus privés de Marcoussis durant le MondialJérémy Teyssier, fondateur de ce projet et président du club de Digne-les-Bains, a ensuite expliqué concrètement le déroulement de la compétition : "Concernant le temps de jeu, et puisque la compétition est resserrée sur huit jours, nous sommes limités par les règles World Rugby : ce sera donc des matchs de deux fois quinze minutes (...) Quand on a fait le Tournoi des 6 Nations des clubs amateurs en 2018, on ne connaissait pas les niveaux des clubs sélectionnés. On avait simplement demandé dans le cahier des charges aux clubs contactés qu'ils soient 100 % amateurs et il n'y eut pas, cette année-là, de gros écarts de niveaux. Moi, je suis par exemple fier de dire que je file 0 euro à mes joueurs à Digne et que ce sera le cas de toutes les équipes représentées lors de ce Mondial 2023". Par ailleurs, ce sera le Rugby Club de Digne (Division Honneur) qui représentera la France durant cette compétition. Il affrontera en phase de poule Te Awamutu Sports (Nouvelle-Zélande), Foligno Rugby ASD (Italie), Carrasco Polo Club (Uruguay) ou encore JS Rugby Bejaia (Algérie). À noter que l'équipe tongienne de Kolomotu'a sera quant à elle totalement invitée par France 2023, suite au séisme que le pays a connu il y a quelques mois.

Poule A :

RC Digne-les-Bains (France)

Te Awamutu Sports (Nouvelle-Zélande)

Foligno Rugby ASD (Italie)

Carrasco Polo Club (Uruguay)

JS Rugby Bejaia (Algérie)

Poule B :

club écossais à définir

Ennis RFC (Irlande)

Hamilton Sea Point RFC (Afrique du Sud)

Kolomotu'a Rugby Club (Tonga)

GD Direito Lisbonne (Portugal)

Poule C :

Llandaff RFC (Pays de Galles)

club australien à définir

Yamacia Rugby (Fidji)

Devebi Tbilissi (Géorgie)

club chilien à définir

Poule D :