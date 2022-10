RUGBY. Coupe du monde féminine. 40.000 personnes, match aux aurores… 1ʳᵉ journée de folie pour les Bleues

Dans quelques heures, les Bleues commenceront leur aventure en Nouvelle-Zélande. Un premier match contre l’Afrique du Sud dans une ambiance qui s’annonce folle.

La neuvième Coupe du monde de rugby féminin est dans les startingblocks. Le coup d’envoi sera donné dans la nuit de vendredi à samedi (3 h 15 heure française) à l’Eden Park d’Auckland. Ce sont, d’ailleurs, les Françaises qui fouleront en premier la pelouse de cet antre mythique. Les troupes de Thomas Darracq défieront les Sud-africaines dans un stade à guichets fermés. Les 40.000 billets en vente ont en effet trouvé preneur selon World Rugby. Un record pour le rugby féminin, dont la meilleure affluence était la finale de la Coupe du monde 2014 au stade Jean Bouin. 20.000 personnes avaient alors assisté au sacre de l’Angleterre, face au Canada, dans l’arène parisienne. Un record qui ferra date pour Michelle Hooper, la directrice du tournoi : “En créant l'histoire du sport féminin et en établissant de nouveaux records, le rugby féminin atteindra sans aucun doute de nouveaux sommets pour les générations à venir. Nous aimerions exprimer notre gratitude aux fans et à la grande famille du rugby mondial pour avoir partagé nos convictions.” C'est donc dans un stade comble que les trois rencontres de la journée d’ouverture se joueront. Après le match des Bleues, ce sont les Anglaises qui affronteront les Fidjiennes (5 h 45, heure française). Enfin, les Black Ferns, championnes du monde en titre, défieront l’Australie (8 h 15). La fête promet d’être belle à Auckland pour le coup d’envoi de cette Coupe du monde.

Sold. Out!



We are breaking records and making history at Eden Park this weekend 🏉 #RWC2021 pic.twitter.com/76QJ7hGwL7 — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 7, 2022

Les Françaises en piste dans la poule C

Les Tricolores débutent ainsi aux aurores samedi matin (3 h 15) dans un duel face à l’Afrique du Sud. À première vue, les Françaises sont favorites face à la onzième nation mondiale. Cette entame sera surtout l’occasion d’emmagasiner de la confiance et de se préparer au choc face à l’Angleterre. Le crunch aura lieu le 15 octobre (9h) et sera déterminant pour le gain de la première place du groupe. Pour l’ultime rencontre, Laure Sansus et ses coéquipières affronteront les Fidji le 22 octobre (8 h 15). L’ensemble des rencontres seront à retrouver sur TF1. Les phases finales débuteront le 29 octobre avec les quarts de finale, suivront ensuite les demi-finales le 5 novembre et la finale le 12 novembre. Une ultime rencontre que seules 4 nations ont réussi à atteindre dans l’histoire de la Coupe du monde : la Nouvelle-Zélande (5 finales, 5 titres), l’Angleterre (7 finales, 2 titres) le Canada (1 finale) et les États-Unis (3 finales, 1 titre). Reste à espérer que les Françaises entrent de manière triomphale dans ce club le 12 novembre prochain, sur la pelouse de l’Eden Park.

