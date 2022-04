RUGBY. Coup dur pour l'Italie avant la Coupe du monde avec la retraite de Callum Braley

Le demi de mêlée Callum Braley a annoncé la fin de sa carrière internationale. Le joueur du Benetton Rugby retournera en Angleterre l'an prochain chez les Saints.

RUGBY. Des stats individuelles complètement folles, la renaissance italienne arrive !L'Italie pensait avoir trouvé sa charnière pour les années à venir avec Paolo Garbisi et Callum Braley. Mais ce dernier a annoncé la fin de sa carrière internationale. Une grosse perte pour la Squadra, victorieuse du Pays de Galles lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations. Cette annonce intervient alors que l'ancien international U20 avec l'Angleterre, sélectionné à 15 reprises avec l'Italie, fera son retour outre-Manche la saison prochaine. Joueur du Benetton Rugby, il vient en effet de signer avec les Saints de Northampton.

C'était une décision très difficile à prendre. J'ai vécu des émotions incroyables avec ce maillot : de mes débuts contre l'Irlande en août 2019 à l'Aviva Stadium, en passant par la Coupe du Monde de Rugby au Japon, mon premier essai contre l'Écosse lors des Six Nations 2022 jusqu'à mon dernier match à Cardiff et la victoire historique contre le Pays de Galles qui a mis en lumière la valeur du groupe azzurro et le travail qui est fait pour amener l'Italie là où elle le mérite.

"Après une longue et profonde réflexion, [Callum Braley] a décidé de quitter le maillot bleu pour se concentrer sur sa vie de famille et ses engagements sportifs avec son prochain club", peut-on lire dans le communiqué de la Fédération italienne de rugby. D'aucuns ne pourront s'empêcher de penser qu'une des conditions de sa signature avec les Saints prévoyait qu'il renonce à sa carrière internationale. Et ce, même s'il explique qu'il avait de plus en plus de mal à supporter d'être loin de sa famille. RUGBY. Magistral face au Pays de Galles, Ange Capuozzo raconte la victoire italienne