RUGBY. Des stats individuelles complètement folles, la renaissance italienne arrive !

Au-delà de l’ultime rencontre face aux Gallois, les Italiens ont performé au niveau des statistiques individuelles, mais aussi collectives.

Niveau statistique, le meilleur plaqueur et le meilleur joueur offensif jouent pour la même nation. C’est une perspective que la victoire à Cardiff n’a pas réussi à effacer : l’Italie finit encore dernière du Tournoi des 6 Nations. Pourtant, si l’on regarde les chiffres, les performances italiennes ne font pas vraiment pâle figure. Par exemple, le joueur ayant réussi le plus de plaquages durant cette édition 2022 est un Italien. Il s’agit de Michele Lamaro avec 86 câlins musclés au compteur. En ajoutant Juan Ignacio Brex et Niccolo Cannone, les Transalpins placent même 3 de leurs joueurs dans le Top 10 du Tournoi. Seuls les Azzurri et la France réussissent cette performance. Les coéquipiers d’Ange Capuozzo assurent également en conquête. En effet, avec 28 touches gagnées, Federico Ruzza est le sauteur le plus prolifique du tournoi. Il se place devant Cameron Woki, Maro Itoje et Tadhg Beirne, excusez du peu. RUGBY. Magistral face au Pays de Galles, Ange Capuozzo raconte la victoire italienne



Offensivement, les Italiens possèdent également le joueur ayant réalisé les meilleures performances offensives de la compétition. L’ailier Monty Ioane a terrassé beaucoup d’opposants sur le pré. Avec 21 défenseurs battus, il est le joueur qui en a éliminé le plus de la compétition. Mais ce n’est pas la seule ligne à ajouter au profil Made in 6 Nations 2022 de l’ailier latin. Ces 9 offloads le placent en tête du classement des meilleurs passeurs après contact. Il a également été omniprésent sur le pré. Le natif de Melbourne en Australie est l’ailier ayant porté le plus de ballons (51) et ayant parcouru le plus de mètres (498) de la compétition.