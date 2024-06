RUGBY. Comment les chocs à la tête ont modifié certaines habitudes de vie de Jonathan Danty ?

Le centre des Bleus et de La Rochelle Jo Danty a confié devoir désormais reposer ses yeux le plus souvent possible, suite aux commotions.

A-t-il eu peur en se tenant une nouvelle fois la tête à l’issue de la dernière situation de jeu face à Toulouse ? Jo Danty a laissé entendre qu’il n’avait - heureusement pour lui - pas d’appréhension particulière à l’idée d’aborder un match. Pourtant, lui qui a subi deux commotions cérébrales et d’autres coups à la tête ces deux dernières années sait que conséquences il peut y avoir. Sans être d’ une extrême gravité dans son cas pour l’instant, le 3/4 centre aux 29 sélections admet néanmoins porter des lunettes de repos le plus souvent possible, depuis un certain temps. RUGBY. Après 2 commotions en 35 jours, Kerr-Barlow (La Rochelle) peut-il revenir dans seulement deux semaines ? Ce qui n’était absolument pas le cas par le passé. "Avant le Tournoi, j'ai vu un orthoptiste qui s'est rendu compte que ma vue avait été dégradée suite à cette commotion (Face au "Avant le Tournoi, j'ai vu un orthoptiste qui s'est rendu compte que ma vue avait été dégradée suite à cette commotion (Face au Leinster , en janvier), explique-t-il pour RMC Sports. J'ai un petit souci maintenant sur la vue de près. Je dois porter des lunettes au maximum pour pouvoir reposer mes yeux". Désormais, le Rochelais de 31 ans utilise ses verres notamment après les entraînements quotidiens et les matchs, suite à la fatigue accumulée. "Ça pèse car cela reste mon intégrité physique. J'ai subi une altération de la vue, ça reste léger mais on ne sait jamais comment le corps peut réagir sur le long terme". VIDÉO. TOP 14. Les skills de folie d’Uini Atonio pour le magnifique essai rochelais On le sait, chaque cas de joueurs commotionnés est différent et à prendre très au sérieux. De nombreux joueurs, parfois négligeants avec leur santé ou entraînés à faire front malgré tout face aux enjeux, l’ont payé très cher. En espérant pour Jo Danty, qui s’approche doucement du dernier chapitre de sa carrière mais qui reste encore un très jeune homme dans la vie, qu'il n’ait jamais plus de complications que cela, à l’avenir.