RUGBY. Après 2 commotions en 35 jours, Kerr-Barlow (La Rochelle) peut-il revenir dans seulement deux semaines ?

Après une première commotion début mars, le demi de mêlée néo-zélandais de La Rochelle a de nouveau quitté le terrain prématurément, touché à la tête.

C’est une image qui ne réjouit personne. Ce samedi 13 avril, le demi de mêlée du Stade Rochelais Tawera Kerr-Barlow est sorti sur une civière dès le début du second acte (44ᵉ). Sur un mauvais plaquage du joueur de La Rochelle, sa tête touche le genou d’un Irlandais, lancé plein fer.

Après les premières étapes du protocole, il semble que le Rochelais soit bel et bien victime d’une commotion. Après la rencontre, l’entraîneur Ronan O’Gara a été rassurant sur la santé de son joueur. “Je ne pense pas qu'il ait perdu connaissance. En tout cas, il était debout dans le vestiaire”, a-t-il déclaré selon L’Équipe.

Cependant, dans le cas où le HIA3 réalisé 36 à 48 heures après la commotion serait malheureux pour le joueur, l’équation se complexifierait. En effet, les 12 jours de repos obligatoires avant la reprise de l’entraînement sont une condition sine qua non pour la reprise du jeu, mais un minimum dans le cas de Tawera Kerr-Barlow.

En effet, le demi de mêlée n’en est pas à sa première commotion cette saison. Il a été victime d’un premier choc à la tête contre le Stade Français en Top 14, le 9 mars dernier. Or, deux commotions si rapprochées peuvent considérablement rallonger les délais de récupération.

En effet, voici les précautions prises dans le cas où un joueur subirait deux blessures du genre en aussi peu de temps, selon le règlement de World Rugby :

Tout joueur (enfant, adolescent ou adulte) subissant une deuxième commotion dans les 12 mois qui suivent un premier incident, ayant un antécédent de commotions multiples, ou présentant des signes inhabituels ou une récupération lente, doit être examiné et pris en charge par des professionnels de la santé (multidisciplinaires) ayant de l'expérience dans le domaine de la commotion liée au sport, et ne doit pas pratiquer le rugby avant d'en avoir reçu l'autorisation d'un médecin ayant de l'expérience en gestion des commotions.”

Bien évidemment, dans un scénario idéal, le joueur pourrait postuler pour la réception du RC Toulon, le 27 avril prochain. Néanmoins, le cas de figure de Tawera Kerr-Barlow est aussi rare qu’il nécessite une attention toute particulière. À titre d’exemple, la Fédération Française de Rugby oblige les joueurs de moins de 18 ans à effectuer 42 jours de repos obligatoires avant de reprendre le contact, dans le cas où ils sont victimes de 2 commotions en moins de 12 mois.

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien à Tawera Kerr-Barlow et ses proches après sa blessure. En espérant revoir le demi de mêlée rochelais sur les terrains de Top 14 dans sa meilleure forme et le plus rapidement possible.

