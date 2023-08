Sous la chaleur étouffante de Saint-Etienne, le XV de France a évité le piège tendu par l'Écosse ce samedi soir lors de son deuxième match de préparation à la Coupe du monde.

Dans une rencontre électrisante à Saint-Étienne ce samedi soir, le XV de France a émergé victorieux d'un duel épique face à l'Écosse, lors de son deuxième match de préparation à la Coupe du Monde. Malgré une chaleur étouffante de 26 degrés, les Écossais ont fait face non seulement à des conditions météorologiques ardentes mais aussi à une foule en délire, impatiente d'accueillir l'événement planétaire dans moins de quatre semaines, comme le relève avec justesse Planet Rugby.

Bien que la bataille ait débuté timidement pour les hôtes, cela n'a fait que pimenter l'intensité de l'affrontement. Le sélectionneur Fabien Galthié avait effectué 13 changements dans son équipe, donnant ainsi l'opportunité à ses talents de briller avant le coup d'envoi du Mondial. Les étoiles françaises ont mis un peu de temps à s'aligner, mais elles ont rapidement brillé, marquant deux essais cruciaux juste après la mi-temps, scellant ainsi le destin du match, écrit le site anglais.

The Guardian rapporte que l'Écosse a tenu bon, offrant une résistance farouche à la France, avant d'être finalement devancée par une pénalité magistrale de Thomas Ramos, dans une soirée brûlante à Saint-Étienne. Pendant ce combat acharné, le capitaine français Antoine Dupont s'est élevé une fois de plus, confirmant sa place parmi les légendes du rugby. Le New Zealand Herald n'hésite pas à comparer son influence à celle de Gareth Edwards, Nick Farr-Jones et d'autres icônes du jeu.

Antoine Dupont incarne l'excellence au poste de demi de mêlée, fusionnant sa vitesse et sa puissance avec une vision du jeu incroyablement affinée. Son rôle au sein de l'équipe de Galthié est inestimable, et selon "Planet Rugby", il sera incontestablement le pivot de toute éventuelle campagne historique en Coupe du Monde.



Du côté écossais, malgré la défaite, le comportement combatif de l'équipe de Gregor Townsend soulève l'optimisme. Le meneur Finn Russell, audacieux et ingénieux, s'est distingué en tant que catalyseur du groupe. Contrairement à d'autres à son poste, il n'hésite pas à privilégier le jeu à la main plutôt que les coups de pied. Ce qui n'est pas pour déplaire aux supporters. Il y avait cependant un peu de frustration dans les rangs du Chardon au coup de sifflet final. Une victoire face à la deuxième nation mondiale dans ce contexte aurait donné encore plus de confiance aux Écossais avant de retrouver l'Irlande et l'Afrique du Sud à la Coupe du monde.



"Je ne connais pas beaucoup d'équipes dans le monde qui peuvent perdre 18 points (la semaine dernière), 17 points (samedi), 19 points (en février) contre la France et revenir pour être en mesure de la gagner à la fin. Je savais que nous serions l'équipe la plus en forme à la fin, ce que nous avons montré. Mais je suis un peu frustré par cette période de cinq minutes en début de seconde mi-temps où on sait qu'ils sont dangereux en contre-attaque et on les laisse marquer deux essais", a déclaré le capitaine Jamie Ritchie.