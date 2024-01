RUGBY. Comme le XV de France, l'Irlande perd un joueur pour l'intégralité du Tournoi des 6 Nations

Le pilier irlandais et vétéran du Munster Dave Kilcoyne a subi une opération à l'épaule et sera absent pendant au moins six mois. Sa saison est terminée.

RUGBY. Le XV de France perd un joueur pour le Tournoi des 6 Nations : Saison terminée pour Sipili FalateaLa carrière d'un joueur n'est pas un long fleuve tranquille. Malgré tout le soin apporté à la préparation, personne n'est à l'abri d'une blessure. Et surtout, il est impossible de savoir quand elle surviendra. Le Tricolore Sipili Falatea en a fait l'amère expérience juste avant le 6 Nations. Tout comme Romain Ntamack avait lui été privé de la Coupe du monde au pire moment. La France n'est pas la seule nation touchée par les absences avant le Tournoi. En effet, le pilier irlandais et vétéran du Munster Dave Kilcoyne a subi une opération à l'épaule et sera absent pendant au moins six mois. Sa saison est terminée à l'instar de celle du Bordelais. Un coup dur pour son club et pour le XV du Trèfle. Kilcoyne faisait partie du groupe lors de la Coupe du monde en France. Il avait participé à trois matchs de poules en sortie de banc avant d'être sur la feuille de match chez les finisseurs face à la Nouvelle-Zélande lors de ce quart de finale légendaire. Une lourde blessure qui arrive alors que le pilier est plus proche de raccrocher les crampons que d'enfiler son premier maillot chez les pros. A 35 ans, va-t-il faire le choix de mettre un terme à sa carrière ? Ou bien va-t-il tout faire pour retrouver son niveau ? Pour rappel, l'Irlande commence son Tournoi par un choc face au XV de France le 2 février à Marseille. Un match décisif non seulement pour le gain de la compétition mais aussi pour le Grand Chelem. Remporté l'an passé par les Irlandais. Un revers et le rêve de doublé s'envole. Les Bleus espèrent de leur côté réitérer le succès de 2022. Les deux nations sont en quête de revanche après leur élimination respective en quart de finale face aux Boks et aux All Blacks alors qu'elles faisaient partie des grands favoris pour le titre mondial.