RUGBY. Clap de fin pour la légende australienne Adam Ashley-Cooper

L'ancien international australien Adam Ashley-Cooper a officiellement raccroché les crampons. Retour sur une carrière très riche.

Originaire de Sydney, Adam Ashley-Cooper fait ses débuts dans un club de sa banlieue : Northern Suburbs Rugby Football Club. Il n’aura pas fallu plus d’un an pour l’Australien avant de faire ses débuts en Super 14 avec les Brumbies. Ses premières sélections avec l’équipe nationale, dont la première face à l’Afrique du Sud, suivront rapidement. La suite appartient à l’histoire. Joueur talentueux et tout autant apprécié de la planète rugby, sa carrière n’en demeure pas moins impressionnante. Adam Ashley-Cooper, c’est 156 matchs en Super Rugby, 37 matchs de Top 14, 22 matchs de Top League et 15 en Major League Rugby. Mais surtout, c’est 121 sélections avec les Wallabies. Aux côtés de ses potes Matt Giteau et Drew Mitchell, il a fait les beaux jours de l’équipe nationale. Et certains chiffres parlent d’eux-mêmes : 4 : le nombre de participations à une coupe du monde ; 12 : le nombre d’essais inscrits dans cette même compétition.

Après six saisons du côté des Brumbies, Ashley-Cooper signe dans le club vedette du pays, les Warathas. Et ce, jusqu’en 2015. Année où il dispute sa troisième coupe du monde avant de rejoindre l’Union Bordeaux Bègles. Discret, mais efficace, il laisse un bon souvenir en France. Le souvenir d’un homme élégant sur et en dehors du terrain. Insuffisant pour être prolongé... Suite à cela, il rejoint la Top League avec le club Kobelco Steelers. Une sorte d’eldorado pour les stars australiennes, néo-zélandaises... Dont il ne partira pas les mains vides en y remportant un titre. En 2019, à 35 ans, Adam Ashley-Cooper se lance un dernier défi et effectue son come-back aux Warathas. VIDEO. Quand Giteau va caliner son meilleur ami Ashley-Cooper lors de sa (dernière ?) sortieUn dernier défi ? C’était sans compter la folle relation qu’il entretient avec son compatriote Matt Giteau. En effet, ils prennent tous les deux la direction du continent américain pour le club Los Angeles Giltinis. Ils y remportent le titre de la Major League Rugby en y contribuant fortement. Clap de fin pour Adam Ashley-Cooper, après plus de 300 matchs en professionnel disputés. Mais surtout un sourire, une classe et une bonne humeur dont nous nous souviendrons. Les hommages commencent déjà à fuser sur la toile. Ovation de la planète rugby, car aujourd’hui, c’est un monument de notre sport qui raccroche les crampons. La suite ? Un rôle d'entraîneur au sein des Los Angeles Giltinis.