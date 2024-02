RUGBY. 6 Nations. Cian Healy, bientôt 37 ans, vétéran de l'Irlande et toujours au plus haut niveau

Il y a des anomalies dans le monde du sport, et Cian Healy en est une ! À bientôt 37 balais, le pilier de l'Irlande s'apprête à livrer une nouvelle bataille contre le XV de France.

Vétéran irlandais

Dans une équipe irlandaise ultra-expérimentée, Cian Healy fait office de "papa" du vestiaire. À 36 ans passés, le pilier du XV du Trèfle est une légende vivante sur la scène internationale, et un des meilleurs joueurs de sa génération.

Face au XV de France, ce vendredi au stade Vélodrome de Marseille, ce dernier sera remplaçant, mais pas pour le nombre ! Son apport en fin de rencontre sera une véritable plus-value pour les Irlandais, qui connaissent sa qualité en mêlée fermée.

Au-delà d'être le joueur le plus âgé convoqué par Andy Farrell, Healy est aussi un des plus vieux joueurs du Tournoi des 6 Nations. Seuls deux joueurs peuvent se targuer d'être son aîné, deux Anglais.

Le premier, son homologue Dan Cole, avec qui il a partagé quelques mêlées, et de belles guerres durant le Tournoi des 6 Nations. Ce dernier n'a que quelques mois d'avance sur Healy, mais reste un "1987". Ensuite, c'est donc Danny Care qui a le trophée du joueur le plus vieux ! Le demi de mêlée a déjà eu 37 ans, le 2 janvier dernier, et sera, lui aussi, remplaçant face à l'Italie ce week-end.

1,33 milliard d'heures de visionnage : La Coupe du Monde de Rugby 2023 entre dans l'histoire !

Une expérience unique

Évidemment, la présence de Cian Healy dans cette équipe irlandaise en pleine passation de pouvoir n'est pas anodine, et Andy Farrell ne s'y trompe pas. L'homme aux 125 sélections avec le XV du Trèfle va entamer son quinzième Tournoi des 6 Nations ! Il a remporté quatre éditions, en 2014, 2015, 2018 et 2023.

Cian Healy, c'est aussi trois Coupes du monde, et une quatrième lui tendait même les bras cet été, s'il ne s'était pas blessé au mollet durant sa préparation !

Celui qui a été DJ à côté de sa carrière de rugbyman professionnel ménage son corps cette saison, et n'a pris part qu'à neuf rencontres, dont deux titulaires.

Avec le Leinster, Healy a, depuis trois saisons maintenant, plus un rôle de doublure, et remplace désormais Andrew Porter qui est indiscutable à son poste. En sélection, la tendance est la même et les deux hommes conservent leurs rôles.

Toutefois, sur ses dix dernières saisons, le pilier a joué en moyenne 23,3 matchs dans l'année, preuve d'une longévité rare ! Cette saison pourrait bien être la dernière pour Healy, et cette édition 2024 du Tournoi des 6 Nations une ultime valse internationale.

RUGBY. La France peut-elle retrouver sa place sur le podium mondial en battant l'Irlande ?