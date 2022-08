RUGBY. Christian Wade, Tuimaba, Barrett... Du lourd pour la dernière étape du Super Sevens

Ce week-end aura lieu la dernière étape de l'In Extenso Super Sevens à Pau, avant la grande finale qui se disputera au mois de novembre prochain à la Paris La Défense Arena.

Après Perpignan et La Rochelle, au tour de Pau de recevoir une étape estivale du Super Sevens. Celle-ci sera par ailleurs la dernière, avant la grande finale qui se disputera comme chaque année, du côté de Nanterre. Si Pau et Monaco ont déjà assuré leur place pour la finale, les autres écuries devront se battre pour faire partie des 6 équipes restantes. Le Racing 92 l'a d'ailleurs bien compris, puisque l'équipe francilienne va envoyer du lourd au Stade du Hameau, avec notamment l'international anglais et ancien joueur de football américain Christian Wade ! À 31 ans, celui qui devrait certainement signer au Racing dans les prochains jours sera l'une des attractions du week-end. Mais attention, l'ancien joueur des Wasps ne sera pas la seule star présente ! Les médaillés Olympiques Afrika et Del Mestre seront bien là (Monaco), tout comme l'international à 7 Guillaume Bouche (Bayonne). Mais l'équipe qui paraît la plus impressionnante sur le papier reste celle de la Section Paloise qui, malgré sa qualification assurée, a décidé d'envoyer du lourd devant son public ! Pour preuve, Barka, Levron, Pinto, Colombet, Eoghan Barrett et Tuimaba seront sur la pelouse du Hameau.

VIDÉO. Grâce à des crochets DÉMENTIELS, ce jeune de Clermont a littéralement fait danser son adversaireAjoutez à cela d'autres joueurs ayant déjà évolué en Top 14 comme par exemple Julien Blanc (Toulon), Liam Rimet (Lyon) ou encore Valentin Tirefort (Brive), et vous avez là tous les ingrédients nécessaires pour une étape spectaculaire ! Pour rappel, le premier match aura lieu à 10h30, et opposera Pau à Clermont.

1/8 de finale

Pau vs Clermont

La Rochelle vs Perpignan

Baabaas vs Toulon

Bayonne vs Lyon

Monaco vs Brive

UBB vs Castres

Stade Français vs Stade Toulousain

Racing 92 vs Montpellier