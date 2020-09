Rugby Championship - Qui pour remplacer Handre Pollard en sélection ?

L’ouvreur sud-africain sera absent pour le restant de la saison, le maître à jouer de sa sélection va incontestablement laisser un vide. Alors, qui aura la lourde tâche de le suppléer ?

Le Rugby Championship qui aura lieu du 7 novembre au 12 décembre prochain inquiète déjà les sud-africains. Privés de leur ouvreur fétiche, les champions du monde en titre réfléchissent déjà à une solution de repli. Lors de la dernière coupe du monde, les springboks avaient plutôt choisi de s’appuyer sur un paquet d’avant solide qui, remplaçants compris, ne laissait que 2 places de 3/4 sur le banc. Sans réellement de solution pour suppléer le numéro 10, hormis la polyvalence de François Steyn.

Handré Pollard, aligné en particulier pour sa facilité et sa régularité dans le jeu au pied, déléguait beaucoup les phases d’attaques à ces centres. Le métronome "sud-af" régalait surtout par sa qualité de buteur et d’artilleur face aux perches. Nul doute que Johan Erasmus recherchera donc à nouveau un buteur pour animer son jeu, et il pourrait le trouver en la personne de Rob Du Preez, le joueur des Shark Sales. Seul bémol, doublure de Aj Macginty, le springbok pourrait être en manque de temps de jeu avant le début de la compétition.

L’autre choix pourrait, lui, se porter sur Elton Jantjies. Le joueur des Lions, qui possède d’avantage d’expérience, avec notamment plusieurs matchs internationaux à son actif. Les noms de Curwin Bosch, Damian Willemse, et Mannie Libbok circulent également.