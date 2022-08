RUGBY CHAMPIONSHIP. Miné par des problèmes personnels, Michael Hooper a quitté le groupe australien subitement

Le leader par l'exemple Michael Hooper ne sera pas du match face à l'Argentine. En cause, une santé mentale actuellement fragile... Bon courage captain Hoops !

Tout le monde connaît Michael Hooper et son état d'esprit irréprochable. À bientôt 31 ans et 121 sélections, le capitaine des Aussies a tout connu chez les Wallabies, qui mène avec détermination et professionnalisme depuis des années maintenant. C'est ce qui risque probablement d'inquiéter encore plus les amoureux de la balle ovale en apprenant que "Hoops" ne participera pas (au moins) au premier match de l'Australie dans ce Rugby Championship, qu'elle disputera ce samedi soir en Argentine. En effet, le joueur des Waratahs se serait désisté dans journée de vendredi et aurait demandé à rentrer chez lui, subitement.

RUGBY. L'Australie chantera son hymne en langue aborigène lors du deuxième test face à l'Angleterre

La raison ? Selon le communiqué de Rugby Australia, le flanker souffrirait de problèmes personnels avec lesquels il lutte depuis plusieurs semaines, et aurait fini par aller au médecin de l'équipe. Une sage décision de la part de ce joueur exemplaire, qui aurait donc pris le premier avion pour rentrer auprès des siens, à Sydney, soutenu par l'escouade australienne dans son ensemble. "C'est très professionnel de sa part, a déclaré le sélectionneur Dave Rennie. Il s'est adressé à l'équipe aujourd'hui, ce qui lui a demandé énormément de courage, et lui a fait savoir qu'il n'allait pas bien, et il a pensé que c'était mieux pour lui et pour l'équipe qu'il rentre chez lui".

VIDÉO. Pour sa 100e cap, Aron Smith reçoit un beau cadeau de Hooper dans les vestiaires

C'est donc le pilier expériménté James Slipper qui récupère le capitanat face à l'Argentine, tandis que le 3ème ligne des Reds Fraser McReight intègre le XV de départ. Après 2 rencontres au pays des Portenos, le groupe australien rentrera sur l'île-continent pour poursuivre le Rugby Championship à domicile. En espérant qu'il puisse retrouver son capitaine, ce qui signifierait que son état mental serait meilleur. C'est en tout cas tout ce qu'on souhaite à Michael Hooper, ce joueur si apprécié de la communauté rugby aux 4 coins du globe...