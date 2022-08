Rugby Championship. Menaces de mort envers les All Blacks, cette psychologue met en garde les supporters

Les All Blacks sont sous le feu des critiques après leurs défaites. Mais pour cette psychologue, les mots peuvent avoir des effets destructeurs.

ALL BLACKS. ''Je me fiche de ce que vous pensez,'' lance Richie Mo'unga aux journalistes NZLes All Blacks enchaînent les défaites au niveau international et sont sous le feu des critiques. Et si des joueurs comme Richie Mo'unga ont confié qu'ils n'y prêtaient pas attention. Les mots peuvent avoir des effets très dangereux. Le site local The New Zealand Herald rapporte à ce titre que des menaces de mort auraient été proférées à l'encontre des certains joueurs voire du sélectionneur Ian Foster. La psychologue Sara Chatwin met ainsi en garde les supporters comme les observateurs contre toute critique virulente qui ont le potentiel de nuire à la santé mentale des joueurs. Ce qui pourrait aggraver encore plus les performances de l'équipe. Sur les réseaux sociaux, beaucoup s'invente des vies d'expert, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Et si les rugbymen savent comment gérer la pression, et ce genre de commentaires, il peut arriver un moment où cela à un impact psychologique.

Nous devons être conscients que ces joueurs sont humains, beaucoup de joueurs sont jeunes, des jeunes hommes dans le cas des All Blacks, [...] En raison de nos histoires différentes, de nos apports expérientiels différents, de notre génétique différente, certaines personnes ne seront pas autant influencées ou impactées. Mais il y aura des gens qui sont... des gens dont, vous savez, le bien-être s'érode. La plupart d'entre eux s'en sortent, ils feront bonne figure et feront du mieux qu'ils pourront, avec toutes les insultes et blessures qu'ils recevront probablement d'un public sportif, qui veut vraiment des gagnants, pas des perdants. Mais je pense qu'il y aura des dommages causés aux personnes qui trouvent tout cela trop lourd et trop stressant.

En parallèle, l'ancien All Black et joueur de Toulon Julian Savea est monté au créneau sur les réseaux sociaux pour exprimer sa colère face aux commentaires envers la sélection. "Choqué et troublé par certains des commentaires et remarques que j'ai vus et entendus à propos d'Ian Foster sur les réseaux sociaux ces derniers temps, a écrit Savea sur Twitter. Dans un pays où la santé mentale est un gros problème, où 72 % des suicides concernent des hommes et un nombre élevé de dépressions chez les hommes, on pourrait penser que les gens seraient un peu plus gentils et réfléchiraient à leurs mots avant de faire des remarques sur l'intégrité de quelqu'un, l'apparence et le caractère, surtout lorsqu'ils ne les connaissent pas personnellement." Avant d'ajouter : "J'ai honte que c'est ainsi qu'un humain est traité et traîné dans les médias ici en Nouvelle-Zélande." Pour Sara Chatwin, il y a un gros travail de communication à faire au sein du rugby néo-zélandais à l'heure actuelle. Et ce, à tous les niveaux.