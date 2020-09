Rugby Championship - 35 joueurs, 7 nouveaux et une sensation pour les All Blacks

Ian Foster, sélectionneur des All Blacks, a dévoilé un groupe de 35 joueurs pour le Rugby Championship 2020. 7 nouveaux sont à compter dont la pépite Will Jordan.

Si le Rugby Championship 2020 doit se jouer durant la fenêtre internationale de cet automne, il est soumis à l'évolution des mesures sanitaires. Mais le sélectionneur des All Blacks Ian Foster n'a pas hésité à dévoiler un groupe de 35 joueurs qui porteront le maillot des All Blacks prochainement. Ce groupe compte des nouveaux, mais également des absents tels que Ngani Laumape et Scott Barrett à cause de blessures.

Parmi la nouvelle génération All Blacks, on peut retrouver la sensation Will Jordan (22 ans), ailier prometteur des Crusaders. Jordan a notamment été auteur d'un match XXL lors de l'affrontement de gala Nord vs Sud. Avec un doublé, il a offert la victoire à la 84e minute au Sud après avoir récupéré une transversale de son ouvreur. Les 6 autres nouveaux Blacks ne sont pas tous inconnu. Caleb Clarke (21 ans) des Blues a fait une saison 2019/2020 plutôt impressionnante. Alex Hodgman (27 ans, Blues), Quinten Strange (24 ans, Crusaders), Tupou Vaa'i (20 ans, Chiefs), Cullen Grace (21 ans, Blues) et Hoskins Sotutu (22 ans, Blues) goûteront également à la préparation du Rugby Championship.

Le groupe des 35 All Blacks :