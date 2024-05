RUGBY. CHAMPIONS. Existe-t-il un sentiment féroce de rivalité entre le Stade Toulousain et le Leinster ?

Plus que deux jours avant la grande finale de la Champions Cup ! Leinster et Stade Toulousain se préparent à un duel historique, ravivant la rivalité entre ces deux géants du rugby européen.

Plus que deux jours avant le coup d'envoi de la finale de la Champions Cup entre le Leinster et le Stade Toulousain. S'il tarde à certains que ce match soit passé. Beaucoup de supporters piaffent d'impatience à la perspective de voir ces deux colosses du rugby européen (et mondial) s'affronter pour la première fois à ce stade de la compétition.

Dans une moindre mesure, c'est un peu la finale de la Coupe du monde qui n'a jamais eu lieu entre l'Irlande et la France. Espérons pour les Toulousains que le résultat sera différent du dernier match entre Irlandais et Français sur la pelouse du Vélodrome de Marseille. Un choc qui avait déjà été décrit comme l'affiche rêvée du dernier Mondial. Et qui a finalement vu le XV du Trèfle corriger les Tricolores.

CHAMPIONS CUP. Après 4 leçons durement apprises, comment le Stade Toulousain peut-il passer l'examen final ?Une grande partie se présente ce samedi en Angleterre avec la ferme intention de laver cet affront. Mais surtout de prendre une revanche sur les derniers matchs entre ces deux équipes ô combien dominatrices sur la scène continentale. "Il y a surtout cette envie de mettre un terme à ces mauvais souvenirs qu'on a pu avoir par le passé".

Thibaud Flament n'était pas du match contre l'Irlande cet hiver dans le 6 Nations. Mais il a connu la déception des deux demi-finales perdues en Champions Cup en 2022 puis en 2023. Certains de ses coéquipiers comme Antoine Dupont était aussi là en 2019 lorsque la province irlandaise avait déjà stoppé les rouge et noir à ce même stade du tournoi.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. La finale ''rêvée'' face au Leinster, une revanche pour les Tricolores de Toulouse ?"Ça fait quelques fois qu'on se croise dans les phases finales. Avec forcément des issues qui n’ont pas toujours été favorables pour nous", ajoute le 2e ou 3e ligne via RMC. Des affrontements qui participent à écrire l'histoire de cette compétition. Mais qui font aussi grandir l'antagonisme entre les deux clubs les plus titrés en Europe.

Flament va même plus loin. "Je pense qu'on peut parler de rivalité." Une rivalité un peu à sens unique puisque Toulouse n'a plus battu le Leinster en phases finales depuis 2010. Et un succès 26 à 16. Une victoire acquise au Stadium. Par la suite, les Toulousains ont été dominés quatre fois en demies à Dublin.

La dernière victoire du Stade remonta à 2018 lors des matchs de poules. Néanmoins, l'affiche de samedi sera différente. Et pour cause, elle aura lieu sur un terrain neutre. Si on peut s'attendre à voir de nombreux supporters irlandais dans les tribunes du Tottenham Hotspur Stadium. Ce contexte pourrait servir les desseins toulousains.

