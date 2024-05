CHAMPIONS CUP. Après 4 leçons durement apprises, comment le Stade Toulousain peut-il passer l'examen final ?

Le Leinster est la bête noire de Toulouse en Champions Cup ! Lors des cinq dernières années, les Irlandais ont mis le grappin sur les champions de France, cette fois-ci sera-t-elle la bonne ?

Une nette domination irlandaise

Oui, le Leinster est une des meilleures équipes au monde, et oui, une fois de plus, le Leinster aura l'étiquette de favoris avant le coup d'envoi de la finale de Champions Cup. Les Irlandais ont remporté la compétition quatre fois, mais Toulouse reste en tête avec cinq sacres.

Néanmoins, les deux équipes ont croisé le fer plus d'une fois ces dernières années, au point de s'affronter lors des cinq éditions précédentes. Malheureusement, le Leinster a pris le meilleur à quatre reprises, et la dernière victoire de Toulouse remonte en 2018.

Depuis trois saisons, Toulouse et le Leinster s'affrontent uniquement dans l'antre de Dublin, l'Aviva Stadium, le jardin de la bande à Gibson-Park. En plus de cela, ces deux clubs se sont retrouvés en demi-finales lors des trois dernières oppositions. Vous l'aurez deviné, jamais les Toulousains n'ont trouvé la solution à ce stade la compétition, en terre ennemie.

En 2019, Toulouse avait perdu à deux reprises contre l'ogre irlandais, d'abord en poule (29-13), puis en demi-finale sur le score de 30-12. En 2022, rebelote et les hommes de Mola ont subi la loi du Leinster, s'inclinant lourdement 40-17. L'an passé, une fois de plus en demi-finale, les coéquipiers de Dupont se sont incliné 41-22, dans une totale domination irlandaise.

Pour voir une trace de victoire de Toulouse, nous devons remonter en 2018, où les joueurs de la ville rose avaient accueilli le Leinster de Sexton et par un doublé d'un certain Maxime Médard, s'étaient imposés de justesse, 28-27.

Des leçons apprises ?

Les années précédentes, Toulouse n'était jamais arrivé à ce stade de la compétition avec autant de confiance emmagasinée. Les champions de France en titre sont impressionnants depuis le début de la compétition, et semblent avoir à cœur de prendre une revanche sur leur homologue irlandais.

Lors des précédentes batailles, les hommes de Dublin paraissaient totalement transcendés par l'Aviva Stadium qui était, à chaque fois, plein à craquer. Cette fois, dans le Stadium des Spurs à Londres, l'effet du public n'aura pas d'importance.

En plus de cela, Toulouse n'avait jamais été maître des rencontres, laissant la balle aux Irlandais et se reposant sur une grosse défense. À l'arrivée, l'attaque avait raison des valeureux guerriers de Toulouse. Cette fois, les rouge et noir semblent avoir compris que la possession pouvait être la clé du match. D'ailleurs, Peato Mauvaka est revenu sur les dernières prestations de son équipe face au Leinster :

"Ces dernières années, on essayait trop d’adapter notre jeu par rapport à leur rugby. On n’a pas su produire le nôtre, on a trop cherché à les contrer plutôt que de jouer comme on sait le faire."

Ce Toulouse version 2024 est encore plus joueur, plus créateur et d'ailleurs, tout ceci se ressent dans les statistiques. Le Stade Toulousain est en tête des classements de points marqués (311), d'essais inscrits (46), de ballons joués à la main (896), de mètres parcourus (3 716), de franchissements (97) et de défenseurs battus (167).

Une fois de plus face au Leinster, Toulouse devra être en capacité de dicter le jeu, ne pas attendre les longues phases de possession irlandaise et être précis en conquête. D'ailleurs, Toulouse est aussi le deuxième meilleur alignement de la compétition, derrière l'UBB. Lors des années précédentes, c'était un secteur de jeu qui pêchait. Vous l'aurez donc compris, le Stade Toulousain ne doit pas changer son identité face au Leinster, garder un plan de jeu tourné vers l'attaque et la possession tout en étant solide défensivement.

