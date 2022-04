RUGBY. Champions Cup. Sanction record pour Tolu Latu (Paris) après son carton rouge

Le talonneur remplaçant du Stade Français Paris, Tolu Latu, a été lourdement suspendu mardi à l’issue d’une audience disciplinaire indépendante.

La faute de trop pour Tolu Latu ? Son président Hans-Peter Wild en avait gros sur la patate après le nouveau carton rouge du talonneur australien. Ce dernier est passé devant une commission de discipline indépendante en ce début de semaine. Et la sanction est tombée : 11 semaines de suspension. Latu avait été expulsé à la 67e minute par l'arbitre Luke Pearce lors du match entre Paris et le Racing 92 pour un contact dangereux avec le deuxième ligne Baptiste Chouzenoux, pendant que celui-ci était en l'air. Un acte intentionnel de jeu déloyal qui correspondait au degré supérieur du barème des sanctions de World Rugby. Un point d'entrée de douze semaines a été retenu initialement, puis une semaine a été ajoutée en raison du casier disciplinaire du joueur. Les excuses de ce dernier lui ont permis d'avoir une courte réduction de peine mais sa saison semble bel et bien terminée.