Champions Cup. Paris. Quesada fustige Tolu Latu après son carton rouge

Lors de la défaite du Stade Français face au Racing 92, Tolu Latu a écopé d'un nouveau carton, rouge cette fois-ci. Une indiscipline chronique, qui exaspère Gonzalo Quesada.

Ce samedi, le Stade Français s'est incliné sur sa pelouse face au Racing 92, dans le cadre du huitième de finale aller de Champions Cup (9-22). Les hommes de Gonzalo Quesada seront contraints à l'exploit sur la pelouse de La Paris La Défense Arena, ce samedi 16 avril pour espérer une qualification. Outre la défaite, c'est le nouveau carton, rouge cette fois-ci, infligé à Tolu Latu qui a fait énormément parler. Le talonneur australien en est déjà à son deuxième carton rouge cette saison toutes compétitions confondues, pour 6 cartons jaunes. Une indiscipline préjudiciable à ce niveau, même si Latu reste l'un des meilleurs talonneurs de l'Hexagone.

Après la défaite, le manager du Stade Français, Gonzalo Quesada, n'y est pas allé de main morte et a vivement critiqué son joueur tout en remettant en cause ses choix : ''Que dire de ce carton rouge ? Que c’est une faute complètement partagée. Et comme je l’ai dit aux joueurs, je me suis excusé, il y a eu un long débat, je ne vais pas en dire plus sur ce débat, mais Tolu a fait ce qu’il a fait durant tous ses derniers matches. C’est une faute partagée : ce sont nous qui le mettons sur le terrain et il a fait ce qu’il a fait pendant tous ces derniers matches, donc il n’y a pas de surprise. Mais je ne sais pas. On la sent venir sa faute, tu te dis ''non il ne va pas la faire''… Encore une fois, c’est ma faute aussi. Après un long débat, j’ai cédé pour qu’il joue. Donc, c’est pour moi aussi. Tolu a fait ce qu’il a fait pendant tous les derniers matches qu’il a joué : des fautes bêtes, des cartons. On l’a mis, il est rentré, il a pris un carton. Donc, à moi d’être responsable aussi.''

Joris Segonds, capitaine de la formation parisienne ce samedi, n'a de son côté pas voulu tirer sur l'ambulance : ''On se dit qu’il y a carton rouge, tout simplement. C’est dommage. Tolu aujourd’hui nous coûte énormément de points. Après, c’est un joueur, il est comme nous. Certes, il a pris une bonne remontée mais il ne faut pas oublier qu’il nous a fait gagner quelques matches auparavant. Ça arrive, il y a des jours sans, c’est comme ça… C’est dommage pour lui, c’est triste pour le club aussi. C’est là où l’on prend le plus de pénalités en peu de temps, quatre pénalités, ça nous a mis la tête au fond du seau. J’espère pour lui que ça va le faire, on va l’aider parce que là il n’est pas très bien. En tout cas, on va être avec lui.''