RUGBY. Champion du monde, le géant Marvin ORIE rayonne déjà en Top 14

Perpignan n'est plus dernier du Top 14, et a démontré un beau visage face à Montpellier. Le Sud-Africain Marvin Orie a été un des grands artisans de cette victoire.

Champion du monde et plein d'expérience

À 30 ans passés, et avec une solide expérience dans l'hémisphère sud, Marvin Orie s'est lancé le pari de rejoindre le Top 14, et de lutter avec Perpignan pour le maintien. Tout juste couronné d'un titre de champion du monde, le géant sud-africain foule désormais la pelouse d'Aimé Giral.

Mais avant d'atterrir à Perpignan, Orie s'est construit une solide réputation Super Rugby avec les Lions, puis en United Rugby Championship avec les Stormers. Titulaire dans les deux provinces sud-africaines, ce dernier n'a pas eu de mal à se faire connaître sur la scène internationale, malgré la forte concurrence à son poste.

Avec les champions du monde, ce grand gaillard a joué 17 fois, et a connu la sélection en 2019, bien qu'il n'ait pas eu la chance de participer à la Coupe du monde. Depuis cette saison 2019/2020, Orie est devenu un habitué des Boks, et tourne alors avec Etzebeth, Snyman ou Jean Klein.

Fort d'une saison 2022/2023 exceptionnelle, avec 26 matchs joués pour 24 titularisations, et 5 rencontres avec l'Afrique du Sud, Nienaber a sélectionné Orie pour le mondial. Ce dernier n'a joué que deux petits matchs durant la compétition, face à la Roumanie et les Tonga, mais ceci reste tout de même grandiose au vu de la qualité de l'effectif sud-africain.

Orie semble se plaire

Fraîchement recruté par le staff d'Azema, Orie semble être comme un poisson dans l'eau avec les sang et or. Ce dernier a sans cesse le sourire, très communicatif d'ailleurs, et n'hésite pas à témoigner sa joie avec ses coéquipiers.

Marvin Orie a aussi un bilan positif avec l'USAP, car ce dernier a gagné deux rencontres à domicile, face à Toulon et Montpellier, pour une défaite à Toulouse. Il a enchaîné deux titularisations de suite, et semble former un attelage solide avec le phénomène Posolo Tuilagi.

Excellent sauteur, c'est une des armes les plus dangereuses de Perpignan dans ce secteur-là. Il faut dire qu'avec son double-mètre, Orie plane souvent au-dessus de l'alignement. En plus de cela, ce dernier a une activité défensive remarquable, et face à Montpellier, sa densité physique a été d'une grande utilité pour contrer les Cistes.

Cette saison, le Sud-Africain devrait porter le numéro 4 sans trop de soucis, et apporter son expérience à une équipe qui lutte chaque week-end pour rester dans l'élite du rugby mondiale.

