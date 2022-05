RUGBY. Challenge Cup. Toulon et Lyon s’offrent deux ‘‘Crunchs’’ en demi-finales

Dans le dernier carré de la petite Coupe d’Europe, on retrouve une parité franco-anglaise parfaite.

Si l’on est assuré de voir une écurie française en demi-finale de Champions Cup, rien n’est moins sûr du côté de sa petite sœur. L’autre, plus intime, coupe d’Europe offre parfois de belles épopées. Si les deux titres du MHR ou ceux de Clermont et du Stade Français il y a quelques années ont permis de poser l’empreinte tricolore dessus, d’autres écuries la convoitent également. En demi-finale de Challenge Cup, on retrouve donc Toulon et Lyon. Les deux formations rouge et noir pourraient se féliciter de ce trophée pour des raisons différentes. Pour Toulon, un titre aurait des allures de miracle. Il y a encore quelques semaines, les Varois semblaient réaliser l’une de leurs pires saisons depuis leur remontée en Top 14. Un sacre de champion d’Europe serait alors une bénédiction. Pour le LOU, le cadeau d’adieu à Pierre Mignoni permettrait de récompenser tous les efforts du club. Une victoire en demi-finale offrira la première finale européenne de l’histoire du club. RUGBY. Horaires, chaînes et stades : Le programme complet des demi-finales de Champions Cup

En conférence de presse, Franck Azéma est revenu sur la qualité de l’affiche à venir face aux Saracens. Avant le choc entre deux triples champions d’Europe, il déclare selon Rugbyrama : “C’est une très belle affiche, tout le monde en rêvait. C’est ce qui se fait de mieux en ce moment. Ils ont l’habitude de ses joutes. Ils ont l’habitude de la Champions Cup. Ils connaissent ce qui est fondamental. Nous, on se doit de bien récupérer pour ce combat.” Du côté du LOU, Toby Arnold s’est exprimé face aux journalistes. Il parle d’un “quart de finale historique pour le club” et précise que “tout le monde est très content dans le vestiaire”. Le Néo-zélandais ajoute “On a hâte d’être à la semaine prochaine pour disputer la demi-finale.” Accompagné par Patrick Sobela, le troisième ligne souligne que “quand (le LOU) arrive à mettre en place son jeu, (il) ne doit avoir peur d’aucune équipe.”