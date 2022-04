RUGBY. CHALLENGE CUP. Toulon, Biarritz et le LOU rejoignent Castres en huitièmes

Après les ultimes rencontres de deuxième division européenne, le planning des huitièmes de finale sont connus.

Seul club français à ne pas s’être qualifié en phase à élimination directe de Champions Cup, Castres voit 3 clubs français rejoindre l’ultime sprint en Challenge Cup. Parmi les 16 derniers prétendants, il y aura donc quatre écuries françaises. Le CO sera accompagné du Lyon OU et du RC Toulon, premiers de leurs poules respectives, et du Biarritz Olympique. Les Basques sont d’ailleurs la seule équipe française à avoir remporté un match du week-end, une victoire 20 à 17 face au RCT. Ces derniers pourraient s’offrir une épopée homérique pour leur fin de saison. Top 14. Blanco révoqué : On essaie de savoir ce qu'il se passe à Biarritz (et on a du mal 🤯)

Lanterne rouge du Top 14, les Biarrots semblent condamnés à la relégation. Un constat avoué à leur propre président. Le 05 mars dernier, le BO encaissait un lourd revers à domicile face aux Toulonnais. Jean-Baptiste Aldigé déclarait alors en conférence de presse : “On n’a pas un pied et demi, mais deux pieds en Pro D2. Il faut arriver à dire les choses franchement. Continuer à se dire “tant qu’il y a des matchs, il reste une lueur d’espoir”, c’est se raconter des blagues. Un rêve s’efface ce soir.” La petite Coupe d’Europe sera-t-elle l’occasion de faire briller une dernière fois les mirettes des supporters avant la relégation ? L’avenir nous le dira. RUGBY. Challenge Cup. Et si le vrai favori était... le Castres Olympique !

Pour ce qui est du CO, du LOU ou du RCT, la dynamique semble être identique. L’intérêt de cette campagne européenne paraît secondaire derrière la course aux 6 premières places en Top 14. Les trois formations sont actuellement en course pour une qualification nationale. Si les huitièmes se joueront dès le 15,16 et 17 avril, le reste de la compétition dépendra des bons ou mauvais résultats de chacun en championnat. À noter que s’ils sortent vainqueurs la semaine prochaine, Castres et Toulon pourraient se rencontrer en quart de finale. De quoi pimenter le début du mois de mai.

L’intégralité du tableau des huitièmes de finales de Challenge Cup :

Match 1 : Lyon v Worcester Warriors

Match 2 : RC Toulon v Benetton Rugby

Match 3 : Edinburgh Rugby v Bath Rugby

Match 4 : Gloucester Rugby v Northampton Saints

Match 5 : Saracens v Cardiff Rugby

Match 6 : Biarritz Olympique v Wasps

Match 7 : London Irish v Castres Olympique

Match 8 : Newcastle Falcons v Glasgow Warriors