Top 14. Blanco révoqué : On essaie de savoir ce qu'il se passe à Biarritz (et on a du mal 🤯)

Une nouvelle affaire secoue le Biarritz Olympique. Serge Blanco a été exclu de la section amateur tandis que Nicolas Brusque a été élu, scellant le sort des Galactiques.

Rugby. Biarritz. Entre espoir, déception et crêpage de chignons, premier bilan d'un retour (trop ?) attenduNouveau coup de tonnerre sur Biarritz. Et une fois de plus, on ne va pas vous mentir, cela nous a causé quelques nœuds au cerveau. Serge Blanco, membre de l'association du Biarritz Olympique, s'est vu informé de son exclusion de la section amateur par le conseil d'administration, ce lundi 4 avril via un mail et courrier. L'ancien arrière du XV de France, avait déjà été convoqué dans un premier temps par le CA le 30 mars, afin d'être entendu dans le cadre d'une procédure disciplinaire. La raison ? Ce dernier avait tenté un ''putsch'' contre les Galactiques (Couzinet, Yachvili, Harinordoquy, Marlu, Thion, Milhères), à la tête de la section amateur, en organisant une Assemblée Générale prévue donc ce 4 avril. Une membre de la SASP, avait notamment affiché une convocation demandant la révocation de David Couzinet et son équipe. Une manœuvre illégale qui a donc poussé le conseil d'administration à révoquer Serge Blanco. L'Équipe précise qu'un jugement en référé est prévu ce mardi, au Tribunal de Bayonne afin de tirer au clair cette affaire.

Mais ce n'est pas tout ! Puisque l'assemblée générale a bien eu lieu ce lundi soir malgré la révocation de Blanco. France Bleu via Stéphane Garcia, nous indiquait que Jean-Baptiste Aldigé, président de la SASP était présent, ainsi que des membres de l'association. En revanche, le conseil d'administration était absent.

Dans les locaux du Txik-txak à Biarritz, une centaine de personnes a répondu à l'appel de Serge Blanco afin de participer à l'AG qui doit voter pour l'éviction des Galactiques à la tête du BO Rugby Association. Dans l'assemblée, le psdt du BOPB, Jean-Baptiste Aldigé #FBsport pic.twitter.com/KDV05yc7Y1 — Stéphane Garcia (@StephaneGrcia) April 4, 2022

Après un premier vote ayant pour but de révoquer les Galactiques, un second a visé à élire Blanco. Or, comme le précise L'Équipe, celui-ci ayant été exclu quelques heures auparavant, il n'était pas possible pour l'ancien joueur du BO de prendre la tête de l'association. C'est donc Nicolas Brusque qui a été nommé comme président de la section amateur, excluant donc David Couzinet et son équipe ! Un nouveau retournement de situation totalement fou. Mais l'histoire ne semble pas prête de s'arrêter. En effet, tout cela devrait se terminer devant la justice, afin de déterminer si cette assemblée générale, ainsi que son vote, était légale ou non. La décision en référé du tribunal de Bayonne devrait être rendue le 19 avril. Des querelles entre Jean-Baptiste Aldigé et la mairie de Biarritz, une association qui se déchire, et une relégation qui se profile malgré un début de saison séduisant, le Biarritz Olympique a sûrement vécu, l'une des saisons les plus agitées de son histoire.

