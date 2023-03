RUGBY. Coupe d'Europe. Comment les Lions espèrent dévorer le Racing 92 ?

Ce samedi débuteront les 8èmes de Challenge Cup. Quatre clubs français encore dans la course, dont le Racing 92 qui se déplace chez les Lions de Johannesburg.

Pour ce week-end du 1er avril, le Racing 92, sera bien loin de son Arena. Les ciel et blanc disputeront leur 8ème de finale contre les Emirates Lions, à l’Ellis Park Stadium. Les Sud-Africains comptent bien ne faire qu’une bouchée des Français. Les hommes de Johannesburg sont sur une belle série de quatre succès toutes compétitions confondues, dont trois en Championship. Les victoires contre les Glasgow Warriors, les Bulls et Benetton en URC ont grandement remonté le moral de l’équipe, après une série de cinq défaites entre décembre et janvier. De plus, l’équipe de Currie Cup (championnat sud-africain) a également réussi une victoire vendredi dernier contre les Griffons. "Il sera donc important pour nous d’être précis cette semaine à l’entraînement pour les mettre sous pression d’entrée de jeu", expose l’entraineur des Lions, Ivan Van Rooyen, pour le Citizen.

Les Emirates Lions sont une équipe joueuse et habituée aux scores de plus de 30 points. Les Racingmen devront se méfier d’un huit de devant très puissant mais aussi technique. En particulier la troisième ligne Emmanuel Tshituka et Francke Horn. Très en forme lors du dernier match puisque Tshituka a marqué deux des quatre essais, tandis qu'Horn a complété d’une magnifique passe, envoyant l’ailier Maxwane dans l’en-but. Avec une ligne arrière polyvalente, les hommes de Van Rooyen ne vont pas se priver d’imposer à Finn Russell et sa bande un jeu ballon en main. La puissance du centre Louw compense avec la vitesse du demi d’ouverture, Lombard. Ils pourront aussi alterner avec leur long jeu au pied. "La plus grande erreur que nous puissions faire, quand vous jouez un match important comme celui-ci, est de vous éloigner de vos points forts. Nous allons nous en tenir à ce qui a fonctionné au cours des dernières rencontres", rétorque l’entraineur sud-africain.

Malgré le fait que l'équipe de Johannesburg soit engagée dans trois compétitions à la fois (Challenge Cup, United Rugby Championship et Currie Cup), Ivan Van Rooyen est très clair sur le sujet : "C'est la première fois que les trois compétitions se déroulent simultanément. Nous voulons aligner l'équipe la plus forte possible dans les trois compétitions. Nous n'avons donc pas le luxe d'expérimenter et nous avons été francs avec les joueurs à ce sujet."