Champions Cup : Retrouvez les 5 joueurs qui sont passés au Stade Toulousain et chez les Bulls

Le pilier sud-Africain de 41 ans a fait les beaux jours de la mêlée toulousaine durant six saisons (2011-2017) avec un bouclier de Brennus en 2012. Avant cela, il a joué chez les Vodacom Bulls de Pretoria de 2005 à 2011, où il a remporté trois Super Rugby (2007, 2009,2010). Avec 10 ans de carrière internationale, Steenkamp possède 53 sélections avec les Springboks et une coupe du monde en 2007. Après un court passage au Stade Français , il prend sa retraite en 2018. Depuis deux ans, il est l’entraineur des avants de l’équipe professionnelle et des espoirs du Stade Rochelais