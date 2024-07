RUGBY. ''Cette équipe ce sont des chouettes mecs'' Sébastien Calvet félicite ses jeunes joueurs avant la finale

Ce dimanche, l'équipe de France des moins de 20 ans a réussi à prendre sa revanche sur les Babys Blacks et accède donc à la finale. Le sélectionneur Sébastien Calvet est satisfait.

De la gaieté dans un climat tendu

Bien évidemment, le rugby français n'est pas à la fête en ce moment, et si l'affaire Jaminet à entacher l'image de notre sport, l'affaire Jegou-Auradou continue de faire couler de l'encre. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les deux joueurs du XV de France sont encore en détention provisoire à Mendoza.

Face aux Pumas pour le dernier affrontement d'une tournée tristement historique, le XV de France s'est incliné, 33-25. Qu'importe le résultat finalement, les Bleus ont perdu bien plus qu'un match lors de cette tournée en Amérique du Sud.

Dans le même temps, nos Bleuets sont quant à eux, une fois de plus en finale de la Coupe du monde, et ça redonne le sourire ! Dans une compétition très compétitive, les coéquipiers de Mathis Castro-Ferreira ont réussi à prendre leur revanche face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale, en gagnant 55-31.

Au terme d'un match spectaculaire, la jeune garde française a marqué pas moins de sept essais, et a redoré le blason de l'équipe de France. Face à des Babys Blacks pourtant favoris, les Bleuets ont pris le match par le bon bout et ont été pragmatiques en zone de marques, et régulier face aux perches.

En finale, les hommes de Sébastien Calvet retrouveront une vieille connaissance, leur meilleur ennemi anglais, avec la ferme intention de venger l'affront subit lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Le match se jouera ce vendredi.

EXCLU. De la formation à la Coupe du monde, d'où vient le vivier inépuisable du rugby français ? - Loin des Bleus, près du cœur #1

Calvet fier de ses joueurs

Interrogé par Rugbyrama au sujet de son groupe, de la qualité de celui-ci et de son état d'esprit, le sélectionneur des U20 a chanté les louanges de son effectif qui respire la bonne humeur et le sérieux :

"Notre but est de faire aimer le rugby aux amateurs. L’an dernier on a eu beaucoup de succès. Dans ce groupe on a des joueurs qui sont très bien élevés, des joueurs qui ne boivent jamais une goutte d’alcool, on a des joueurs qui travaillent très bien à l’école, et on a des joueurs qui sont très bienveillants les uns envers les autres. On ne s’était pas mis la pression avec ça, mais dans cette équipe ce sont des chouettes mecs."

Inéluctablement, la performance face à la Nouvelle-Zélande est le match référence pour cette jeune équipe, selon Sébastien Calvet :

"Avec le staff on était très fier, il y a énormément de générosité qui se dégage de ce groupe et ils l’ont encore démontré ce soir. Le score est assez parlant de la performance qu’ils ont réalisée. Oui c’est le match le plus abouti de cette génération, mais ce n’est pas une surprise. On a travaillé avec un groupe stable qui a pu monter en puissance."

Sans Carbonneau et Bosmorin

Face aux jeunes anglais, les Bleuets seront handicapés par l'absence de deux leaders, Léo Carbonneau et Hoani Bosmorin. Le demi de mêlée de Brive est sorti à l'heure de jeu, touché à la cheville et boitant bas, tandis que l'ailier de La Rochelle a été remplacé à la 31ᵉ minute, suite à un sprint. Calvet s'explique :

"On a deux cas assez préoccupants. Léo Carbonneau et sa cheville et Hoani Bosmorin. Pour les autres ce sont des blessures qu’on pense pouvoir soigner d’ici la finale. Carbonneau et Bosmorin vont passer des examens plus poussés, mais très sincèrement, ça paraît assez compromis. Ce qui est d’autant plus frustrant quand on connaît l’investissement des deux joueurs. Léo (Carbonneau) sur et en dehors du terrain. Hoani c’est un leader social fabuleux dans la vie de groupe. Pour eux, ça risque d’être compliqué. Les autres on a bon espoir de les aligner." (Rugbyrama)

Heureusement, les Français pourront compter sur Mathis Castro-Ferreira, qui après avoir eu une alerte à un doigt, devrait bien tenir sa place pour la finale. Le Toulousain a été au-dessus du lot, avec au passage un triplé.

RUGBY U20. Magistraux, les Bleuets survolent les Baby Blacks dans un match fou à 12 essais