RUGBY. Ces minots du Top 14 que l'on pourrait voir très prochainement lors du Tournoi des 6 Nations !

Parmi la génération championne du monde des moins de 20 ans cet été, bon nombre de joueurs font leur premier pas en Top 14. Certains avancent à vitesse grand V.

Dans cette liste de jeunes talents, Posolo Tuilagi est bien le joueur le plus légitime à espérer une convocation de Fabien Galthié. Le deuxième ligne de Perpignan a joué chacune des cinq rencontres de Top 14 cette saison, et n'a connu le banc de touche une seule fois. Face à Toulon, il a été l'un des grands artisans du premier succès des Catalans, avec une activité débordante.

Auteur de onze plaquages, de caramels titanesques et de charge à répétition, difficile de ne pas trouver en lui le futur numéro 5 des Bleus. Néanmoins, la naturalisation d'Emmanuel Meafou ce jeudi 9 novembre pourrait retarder l'arrivée de ce prodige en équipe de France. Les deux gaillards ont le même profil, et une deuxième ligne composée de deux éléments similaires n'est pas imaginable. Néanmoins, le staff tricolore garde un œil avisé sur Tuilagi, qui a déjà prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs de sa génération lors du dernier mondial.

RUGBY. ''L’Angleterre n’est pas professionnelle'', le Sud-Africain Bongi Mbonambi tire sur le XV de la Rose

Baptiste Jauneau

Issu de la génération 2003, Baptiste Jauneau a aussi été sacré champion du monde cet été ! Le demi de mêlée de l'ASM est sûrement un des jeunes les plus expérimentés en Top 14, et comptabilise déjà 36 matchs avec Clermont. Cette saison, il semblerait que ce dernier ait convaincu Urios de lui donner les clés du camion, malgré la concurrence de Bézy. À tout juste 19 ans, Jauneau est sans cesse comparé à un certain Antoine Dupont. Il faut dire que le style des deux hommes n'est pas loin d'être le même, avec des appuis forts, des crochets solides et une faculté à créer une brèche à partir de rien, ou presque. Antoine Dupont devrait passer moins de temps avec l'équipe de France cette année, en raison de son implication avec le seven, ce qui pourrait laisser une place à Jauneau. Néanmoins, à ce poste-là, du monde se bouscule au portillon, et Baptiste Couilloud, Maxime Lucu, Baptiste Serin ou encore Nolan Le Garrec sont sur le qui-vive.

Il se pourrait bien que Nicolas Depoortère suivent les pas de son coéquipier de l'UBB, Louis Bielle-Biarrey, en portant rapidement le maillot du coq. Le centre est devenu un titulaire indiscutable de la ligne de trois-quarts bordelaise. Positionné en second centre, ce dernier était un des capitaines de l'équipe de France des moins de 20 ans lors du mondial. Son gabarit, 1,93m pour 94 kg rappelle forcément les mensurations d'un certain Gaël Fickou, qui est un cadre du XV de France. Le joueur du Racing 92 a encore de belles années devant lui sur la scène internationale, mais devra partager son temps de jeu pour perdurer dans le temps. Derrière lui, des profils comme Arthur Vincent, Yoram Moefana ou encore Émilien Gailleton toc à la porte. Néanmoins, Nicolas Depoortère pourrait aussi avoir son mot à dire, et rendre la ligne de trois-quart de l'équipe de France encore un peu plus bordelaise (Lucu, Bielle-Biarrey, Penaud).

RUGBY. Top 14. A Toulouse, on ne sous-estime pas du tout l'USAP : ''ils nous ont mis à mal''

Les ailes de l'équipe de France, du moins d'un côté, est plus ou moins ouverte depuis quelques années. Fabien Galthié n'a pas hésité à tester quelques profils différents, pour finalement installer Louis Bielle-Biarrey lors de la Coupe du monde. Lors des prochains mois, il devrait donc y avoir encore du changement, et Théo Attissogbe pourrait en profiter. Le jeune ailier de 18 ans réalise un excellent début de saison, et semble être un titulaire en puissance du côté de Pau.

Si ce dernier espère monter à l'étage supérieur, il devra tout de même faire face à une forte concurrence, avec la présence de Moefana, Bielle-Biarrey, Raka qui revient en forme, Dumortier ou encore Villière. Son profil est tout de même différent de ces derniers, et si Attissogbe garde le même niveau de jeu jusqu'au Tournoi des 6 Nations, une place dans le groupe élargi est envisageable.

Meilleur joueur de la Coupe du monde u20, Marko Gazzotti devait forcément apparaître dans cette liste. Celui qui a quitté la ProD2 et Grenoble joue désormais pour l'UBB, avec qui il a réalisé deux matchs cette saison. Le jeune troisième ligne centre est un diamant à polir, et va beaucoup apprendre de sa première saison en Top 14. Au vu de son potentiel hors normes, il pourrait vite intégrer la troisième ligne de Bordeaux, même en qualité de flanker. En équipe de France, difficile de dire qu'il n'en verra jamais la couleur, tant son talent a époustouflé tout le monde.

Néanmoins, en numéro 8, Grégory Alldritt est encore bien installé, et son coéquipier Yoan Tanga suit les pas de ce dernier. Ensuite, Jordan Joseph retrouve son meilleur niveau, et reste une solution pour Galthié. Charles Ollivon ou Anthony Jelonch peuvent aussi jouer au centre de la mêlée, tout comme Sekou Macalou. Affaire à suivre pour Gazzotti.

RUGBY. Arrivé au Racing 92, Siya Kolisi va-t-il devenir la nouvelle star du Top 14 ?