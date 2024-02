RUGBY. Ces joueurs du XV de France Ne S'arrêtent Jamais : plus 900 minutes de jeu, ils sont indispensables !

L'Equipe a dévoilé le classement des joueurs qui ont le plus de temps de jeu depuis 15 matchs. On retrouve plusieurs éléments du XV de France.

Vos matchs de rugby Castres/Toulon et Toulouse/Oyonnax à quelle heure et sur quelle chaîne ?Pas de 6 Nations ce week-end pour le XV de France. Mais ça ne veut pas dire que des Tricolores ne seront pas sur le pont en championnat. En effet, seuls 19 joueurs sont protégés dans le cadre de la convention entre la FFR et la LNR. Ils ne peuvent donc pas jouer en club entre les journées du Tournoi.

On trouve logiquement dans cette liste les titulaires et certains finisseurs. Ce qui veut dire qu'une partie des éléments du groupe France est à la disposition des clubs. Et ces derniers ne se gênent pas pour faire appel à eux. C'est ainsi que Pau a titularisé Émilien Gailleton au centre contre Bordeaux samedi.

Retenu pour préparer les matchs depuis le début du Tournoi, Gailleton n'a pas encore porté le maillot du XV de France. Mais c'est un élément sur lequel le staff des Bleus compte pour l'avenir, tout comme celui de la Section. On en veut pour preuve son total de minutes jouées, à savoir 987 selon L'Équipe, entre le 28 octobre et le 5 février.

Le jeune numéro 13 n'est pas le seul à avoir enchaîné les rencontres parmi les joueurs appelés par Galthié. Du côté de l'UBB, qui aligne Lamothe et Gazzotti, tout juste convoqués en vue de la 3e journée du 6 Nations, Depoortère compte 899 minutes lors de ce bloc de 15 rencontres. Titulaire face aux Palois, Romain Buros est lui à 905. RUGBY. XV de France. ''Toutes les nations nous envient'', les Anciens plébiscitent du sang neuf chez les BleusAutre joueur sélectionné par l'encadrement des Bleus, Léo Barré est également dans ce Top 10 révélé par nos confrères. Titulaire à 12 reprises en 17 matchs joués, il a passé 960 minutes sur la pelouse durant cette période. Ce samedi, il ne sera pas dans le XV de départ mais pourrait avoir du temps de jeu en sortie de banc contre l'USAP.

Dans ce classement, on trouve ainsi deux Bordelais (Buros, Depoortère), deux Parisiens (Barré, Hamdaoui avec 880 min.) mais aussi deux Palois puisque Joe Simmonds a cumulé 910 minutes de temps de jeu durant ce bloc.

Le Castrais Hulleu (960) et le Bayonnais Lopez (901) ont aussi été beaucoup utilisés par leur club respectif. Tandis que Clermont a compté sur Newsome (960) et Delguy (880) de manière régulière. Des joueurs qui auront bien mérité des vacances dans les prochaines semaines.