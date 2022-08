RUGBY. Ce joueur de l'équipe de France serait ''extraordinaire à 7'' selon Paul Albaladejo

En vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, il n'est pas impossible que certains joueurs de l'équipe de France à XV rejoignent France 7.

Rugby à 7. Antoine Dupont très très chaud pour participer aux Jeux olympiques de Paris 2024Nous vous en parlions sur le Rugbynistère, Antoine Dupont ne serait pas contre une expérience à 7 en vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024. On connaît les qualités d'explosivité et de vitesse du demi de mêlée de l'équipe de France. Il ne fait aucun doute sur le fait qu'il ferait d'énormes dégâts dans cette discipline. Avec sa caisse et ses cannes, il serait un atout de poids pour France 7. "La constante primordiale, c'est la vitesse : c'est vraiment la première qualité qu'on demande. Mais il n'y a pas forcément de profil type, car le 7 se spécialise de plus en plus, en particulier pour les avants dans le jeu aérien et au grattage. La vista et la qualité technique peuvent en partie compenser un petit manque de vitesse, mais ça ne concerne que les avants", ainsi expliqué l'ancien international à 7 Paul Albaladejo via L'Équipe avant la première étape du SuperSevens qui avait lieu à Perpignan ce samedi. RUGBY. Ce joueur emblématique du XV de France a toujours été surcoté (dixit les supporters anglais)Celui qui compte plus de 130 matchs sur le circuit mondial de rugby à 7 sait de quoi il parle. Ce ne serait pas la première fois que des quinzistes évoluent avec France 7. L'ailier des Bleus Gabin Vilière a explosé dans cette discipline. On se souvient aussi des ravages de Virimi Vakatawa avec ses passes au contact magiques. Mais il est un Tricolore qui selon Albaladejo serait une véritable bombe à 7 : Damian Penaud. Selon lui, il "pourrait être extraordinaire à 7. Je ne sais pas s'il rêve des Jeux Olympiques, je ne sais pas s'il sera libéré à cette occasion, mais ses innombrables qualités lui permettraient de briller dans cette discipline." On connaît les cannes incroyables de l'ailier de l'ASM et de l'équipe de France. Ce serait à n'en pas douter une arme offensive de premier choix pour France 7. Si vous ajoutez Antoine Dupont dans l'équation, on ne sera pas loin du titre en 2024. À condition qu'ils puissent tous les deux participer à des tournois pour acquérir les repères et les automatismes nécessaires. On en salive d'avance.