RUGBY. Ce club mythique d'Angleterre va bel et bien disparaître

À l'instar des Wasps, le club de Worcester a fait faillite cette saison. Sauf qu'à l'inverse des Londoniens, le club va bel et bien disparaître...

RUGBY. Premiership. Relégation confirmée pour les Wasps et WorcesterComme vous le savez certainement, deux clubs de Premiership ont fait faillite cette saison : celui des London Wasps, ainsi que Worcester. Et malheureusement pour le dernier nommé, celui-ci va disparaître. En effet, à l'inverse des Wasps, le club de Worcester n'a pas réussi à trouver un repreneur. De ce fait, les Warriors s'appelleront désormais Sixways Rugby (en lien avec le stade du club, le Sixways Stadium), et repartiront dès la saison prochaine en National League 2. Vous l'aurez compris, c'est donc un véritable monument du rugby anglais qui va s'éteindre. Car pour rappel, Worcester c'est une coupe d'Angleterre en 2022, et 3 titres de champion de deuxième division (2004, 2011 et 2015). À noter également une finale de Challenge Européen en 2008, perdue face à Bath sur le score de 24 à 16. De plus, Worcester a accueilli de véritables stars du ballon ovale, comme Andy Goode, Andrew Gomarsall, Dylan Hartley, Chris Latham, Agustin Creevy ou encore Thomas Lombard...

TRANSFERTS. Les Worcester Warriors, bientôt la nouvelle brocante du Top 14 ?Une situation qui a donc poussé de nombreux cadres actuels à quitter le club. Et parmi eux, l'Écossais Duhan Van der Merwe, qui, après avoir passé une saison à Worcester (17 matchs pour 8 essais), a donc décidé de revenir au pays il y a de cela quelques semaines, du côté d'Édimbourg. Même constat pour le troisième ligne Kyle Hatherell, qui, comme vous le savez sûrement, porte les couleurs du Stade Rochelais depuis le mois d'octobre...

