Rugby. Confirmation du projet de Coupe du Monde des clubs

La Coupe du Monde des clubs pourrait bien voir le jour très prochainement. World Rugby étudie toutes les possibilités pour mettre en œuvre la création de cette compétition.

On le sait et ce n'est plus un secret pour personne, la création d'une Coupe du Monde des Clubs est plus que jamais à l'étude pour les saisons à venir. Du moins, l'idée a été émise par plusieurs personnes fortes du rugby mondial. Si le projet semble encore floue, il se murmure que les demi-finalistes de Top 14 et de Premiership, les quatre premiers de Ligue Celte, les six meilleurs de Super Rugby ainsi que les vainqueur du championnat Japonnais et des États-Unis pourraient y participer. Pour rappel, Bernard Laporte souhaitait l'apparition d'une compétition annuelle comme il l'avait déclarait en février dernier pour Midi Olympique provoquant donc la mort de la Coupe d'Europe : ''Cette compétition européenne est magnifique, avec le RCT j'ai pu soulever par trois fois le trophée et je sais ce qu'elle peut représenter. Mais soyons francs, elle ne génère pas assez de revenus. Si on veut développer cette Coupe du Monde des clubs, il faut trouver des dates. Sans la Champions Cup, ce sont neuf dates qui se libèrent.''

Rugby. Comment se déroulerait une Coupe du monde des Clubs, qui verrait le jour en 2022 ?



Ces derniers jours, Ovale Ensemble nous a informés du Communiqué FFR du 1er juillet dernier. Dans celui-ci, on y apprend une information de taille. World Rugby serait bien à l'étude d'un projet visant à la création d'une Coupe du Monde des Clubs : ''CONFIRMATION D’UN PROJET DE COUPE DU MONDE DES CLUBS PAR WORLD RUGBY : Rappelons que le premier projet dont parlait Bernard Laporte était un projet annuel. Côté Ovale Ensemble, nous plaidons pour une Coupe du Monde des clubs tous les 4 ans. Ceci pour éviter que le Top 14 ne se retrouve de facto en deuxième division avec 3 ou 4 clubs français seulement qui seraient concernés.'' Cela ne semble plus être utopique et World Rugby devrait prochainement communiquer sur l'évènement. Tous les ans, tous les 4 ans ? Affaire à suivre.