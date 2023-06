RUGBY. Avec le ''poison'' toulousain Arnold, et le puissant Rochelais Skelton, la 2e ligne australienne impressionne

Le Rochelais Will Skelton et le Toulousain Richie Arnold pourraient former l'impressionnante deuxième ligne de l'Australie pendant la Coupe du monde.

RUGBY. Skelton et Arnold n’y échappent pas, voici la liste de l’Australie avant la Coupe du mondeL'Australie se prépare à jouer le Rugby Championship à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde. Les Wallabies affronteront l'Afrique du Sud puis l'Argentine à domicile avant de recevoir les All Blacks. Un format plus court mais qui n'en reste pas mois compétitif. Ces trois matchs relevés vont permettre aux Australiens d'Eddie Jones de se tester avant l'échéance mondiale. Ce sera notamment l'occasion de voir ce qui pourrait être l'une des deuxièmes lignes les plus solides du Tournoi avec Will Skelton et Richie Arnold. On ne sait pas encore si l'ancien boss de l'Angleterre va titulariser le Rochelais et le Toulousain côte à côte. Mais il aurait sans doute tort de se priver.



"Richie est un poison, a lancé Skelton en conférence de presse cette semaine. "Sur le terrain de rugby, il est une nuisance. Dans l'alignement, en particulier, il est une menace. De plus, il a l'avantage d'être aussi physique. Sa connaissance du jeu est également à la hauteur des meilleurs à son poste." Le Rochelais ne tarit pas d'éloges envers celui qui l'a si souvent battu avec le Stade Toulousain ces dernières années. Et pas plus tard que lors de la dernière finale du Top 14. "J'ai beaucoup joué contre Richie, je pense que je suis à 0-9 contre Richie et son frère (Rory) à Toulouse. Ce n'est pas agréable d'entendre les gars du camp me le rappeler. Mais c'est un gars formidable."

Un attelage qui impressionne

Il sait ce que peut apporter son compatriote au sein du groupe. "Je suis content que Richie soit là parce qu'il le mérite. Il a joué un rugby de classe mondiale à Toulouse et j'espère qu'il apportera cette expérience et cette forme physique sous le maillot doré." Mais le Rochelais n'est pas en reste à ce qui concerne le vécu et la puissance. Lui qui a notamment remporté deux titres de rang en Champions Cup. De son propre aveu, il n'a pas encore montré le meilleur de lui-même sous le maillot de l'Australie jusqu'à présent. Mais il compte bien saisir cette nouvelle opportunité pour briller et porter les Wallabies le plus loin possible.



Des Australiens qui pourront donc s'appuyer sur un attelage en deuxième ligne des plus impressionnants. Skelton est annoncé à 203 cm et 140 kg. Arnold est plus grand mais plus maigre avec 208 cm sous la toise pour 127 kg. Ce qui forme tout de même une sacrée paire en mêlée. Avec 267 kilos sur la balance, rares sont les associations en deuxième ligne qui peuvent rivaliser. L'entraîneur des Wallabies, Eddie Jones, n'a d'ailleurs pas caché sa volonté de jouer sur la puissance lors de la Coupe du monde de rugby. "Il sera fascinant de voir s'il alignera immédiatement les deux géants dans le Loftus Versfeld contre l'Afrique du Sud le 9 juillet", note le média local Nine.



Deux joueurs d'expérience

Les autres options en deuxième ligne chez les Wallabies sont Nick Frost, Jed Holloway, Tom Hooper et Rob Leota. Mais on l'image mal se passer d'un Will Skelton qui est considéré comme l'un des joueurs les plus influents dans le rugby européen avec huit finales jouées pour quatre titres en six ans. Le Rochelais est également le 11e joueur à avoir remporté à la fois les titres de Super Rugby et de Coupe d'Europe. Richie Arnold n'a peut-être pas son aura, mais il ne manque pas de qualités et d'expérience des grands rendez-vous également. Il a soulevé trois fois le Brennus ainsi que la Champions Cup en 2021. L'un comme l'autre rêve d'ajouter une nouvelle ligne à leur superbe palmarès.



Pour le deuxième ligne du Stade Rochelais, la Coupe du monde, "c'est le summum de notre sport. C'est là où vous voulez être." Il est aussi animé par un esprit de revanche par rapport à ses expériences passées lors de cette compétition.Touché au pectoral en 2015 face à l'Uruguay, il avait été contraint de déclarer forfait pour la suite de la compétition. Il a ensuite raté la Coupe du monde 2019, notamment en raison de la loi Giteau et du seuil de 60 sélections. Mais aussi parce que Cheika et la fédération australienne n'avaient pas été en mesure de le convaincre de revenir en Australie pour 2020. Depuis lors, "il y a un sentiment de travail inachevé pour Skelton", écrit The Roar depuis l'Australie.

Une dernière opportunité

Pas question donc de manquer cette opportunité qui est sans doute la dernière pour ces deux trentenaires. Bien que l'édition 2027 ait lieu sur le sol australien, on doute qu'ils soient encore d'attaque. C'est d'autant plus important pour Richie Arnold que le Toulousain n'avait jusqu'ici jamais été sélectionné, contrairement à son frère Rory, présent lord du Mondial 2019. "Le 2e toulousain semble sortir de nulle part ces derniers mois pour finalement intégrer le groupe", estime ESPN. Pourtant, il faisait déjà partie des 33 joueurs retenus par Jones pour un camp en avril dernier. Si le Toulousain ne s'était pas rendu sur place, il avait tout de même participé en visio. A 33 ans, il est sans doute dans la forme de sa vie, tout comme le Rochelais Skelton. Auront-ils les épaules assez larges pour porter l'Australie sur le toit du monde ?