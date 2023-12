RUGBY. France 7. Avant d’accueillir Dupont, les Bleus en difficulté à Dubaï, mais les filles médaillées !

Après une saison record, l’exercice 2023-2024 commence mal pour certains, mieux pour d’autres. Ce week-end, les équipes de France de rugby à 7 étaient à Dubaï pour disputer la première étape de la saison du SVNS, nouveau nom du World Rugby Sevens Series.

RUGBY. VIDEO. Quand Antoine Dupont explique à Thierry Henry sa décision de faire les Jeux Olympiques

En effet, les Bleus ont terminé la phase de poules en tant que pire troisième, avec un point de moins que les Samoa et l’Australie. Cette place ne leur a pas permis de se qualifier pour les quarts de finale.

Rugby à 7. La France conclut la plus belle saison de son histoire avec un imbroglio fou à Londres

Présents dans la poule C, Stephen Parez et ses coéquipiers se sont retrouvés face à des sacrés clients. Dans un premier temps, ils avaient signé une victoire majuscule contre les Britanniques (35-0), pour leur premier match de la saison. Ensuite, ils ont été balayés par les Fidji (40-5) avant de concéder une défaite plus disputée contre les États-Unis (26-14).

Ainsi, les Tricolores ont dû se contenter des matches de classement. Des rencontres qu’ils ont gagnées sans trop de pression (26-12 contre l’Espagne et 22-0 contre la Grande-Bretagne), leur permettant d’arracher la 9e place du Tournoi.

Alors qu’Antoine Dupont, devrait faire ses premiers pas avec France 7 à Perth en Australie, les septistes ne se mettent pas dans les meilleures conditions pour ce début de saison précédant les JO 2024. Pour rappel, les hommes avaient terminé à la 4e place du classement général la saison dernière, signant la meilleure saison de leur histoire.

''Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon'', Boudjellal se paie Dupont

Chez les femmes, le constat est bien plus rassurant. Avec une impressionnante facilité, les Bleues ont joué leur premier match sans encaisser le moindre essai. Sur l’ensemble des matches de poule, elles fusillaient la ligne adverse en inscrivant pas moins de 92 points en cumulé. Le Canada (29-0), les États-Unis (38-5) et l’Espagne (28-7) ont été impuissants face aux vice-championnes olympiques.

En phase finale, les Bleues ont maintenu leur détermination en battant les Fidji sur le score de 38 à 14, en quart de finale. Cependant, elles se sont inclinées contre les championnes du monde australiennes en demi-finale, avec l’équivalent d’un essai de différence (21-14). Lors du match pour la médaille de bronze, les Françaises ont retrouvé les Canadiennes et elles les ont facilement battues (26-5).

Après une longue absence, loin du circuit mondial, Anne-Cécile Ciofani a été le détonateur des Bleues à 4 reprises au Moyen-Orient. Auteure de 4 essais sur 2 matchs en phase de poule, la Meilleure joueuse du monde de rugby à 7 2021 semble revenir en pleine forme sur les prés.

INTERVIEW. Anne-Cécile Ciofani : ‘‘Je ne veux pas seulement être la meilleure joueuse du monde’’

Anne-Cécile Ciofani is loving #HSBCSVNSDXB 😍



Six tries so far this tournament, as @FranceRugby march on 🇫🇷#HSBCSVNS pic.twitter.com/EZBGpuWZw1