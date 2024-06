RUGBY. AUSTRALIE. Michael Hooper, capitaine inoubliable des Wallabies, prend sa retraite

Michael Hooper, leader des Wallabies et icône du rugby, annonce sa retraite. Après une carrière remplie de succès et de records, il laisse un héritage durable dans le rugby australien.

C'est une page majeure du rugby australien qui se tourne avec l'annonce de la retraite immédiate de Michael Hooper, le 82e capitaine des Wallabies.

À 32 ans, celui qui a marqué l'histoire par son leadership et sa ténacité tire sa révérence, laissant derrière lui un héritage considérable. Originaire des plages du nord de Sydney, Hooper a gravi les échelons dès son jeune âge, débutant en Super Rugby avec les ACT Brumbies en 2010.

Rapidement, son talent éclate et il représente les moins de 20 ans australiens, se distinguant comme capitaine et joueur du tournoi en 2011. Ses performances exceptionnelles le propulsent chez les NSW Waratahs en 2013, où il décroche le Super Rugby dès sa première saison.

Hooper devient un pilier des Wallabies dès ses débuts internationaux en 2012 contre l'Écosse, et en 2014, il est nommé capitaine à seulement 22 ans, un exploit depuis Ken Catchpole en 1961. En 2015, il atteint sa 50e sélection lors de la demi-finale de la Coupe du Monde, devenant ainsi le plus jeune Wallaby et le deuxième plus jeune joueur à atteindre ce cap à seulement 23 ans et 61 jours.

Ses faits d'armes sont nombreux : quatre médailles John Eales, recordman de capitanats avec 69 matches, et plus de 125 tests pour les Wallabies. Sa résilience est légendaire, n'ayant manqué que six tests en six ans, et il a continué à briller jusqu'à son aventure avec l'équipe australienne de rugby à sept en 2023-24. Il ne participera finalement pas aux JO de Paris.

Quelle balade ! Mon parcours olympique a pris fin, et avec lui, ma carrière de rugby australien. À l'équipe d'Australie Sevens, je vous souhaite tout le meilleur, vous avez été un groupe d'athlètes géniaux, serviables et talentueux.

Phil Waugh, PDG de Rugby Australia, a salué l'impact immense de Hooper : « Michael a été un joueur incroyable et un ambassadeur de notre sport. Il laisse un héritage qui restera dans les mémoires. » Ces mots résument bien l'impressionnant parcours d'un joueur qui a su marquer son époque par son dévouement et ses performances.

Michael Hooper, en annonçant sa retraite, a exprimé sa gratitude envers sa famille, ses amis et ses coéquipiers. Un parcours exceptionnel se termine, mais son influence sur le rugby australien perdurera pour les générations à venir.