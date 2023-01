RUGBY. Au frigo ! Un champion du monde U20 suspendu pour une horrible morsure

Le 12 décembre dernier, lors d’un match de deuxième division anglaise, un joueur de Bedford a mordu un adversaire lors d’une mêlée.

C’est une faute violente, qui a la volonté de faire mal et que l’on n'aime pas voir… Durant la première moitié du mois de décembre, les Ealing Trailfinders recevaient les Bedford Blues à l’occasion de la 9ᵉ journée de Championship. À l’occasion de ce match de deuxième division anglaise de rugby à XV, les locaux vont dérouler. Avec un score final de 42 à 17 en leur faveur, ils n’auront fait qu’une bouchée des visiteurs. Cependant, la rencontre ne s’est pas terminée sur une simple défaite.

Une faute de mauvais goût...

Durant les 80 minutes, le deuxième ligne Jordan Onojaife a été cité pour un incident lors d'une mêlée. En clair, le joueur de 27 ans aurait mordu un adversaire à la main alors que l’amas de joueur se redressait. Une agression physique confirmée par des images et vidéos qui ont été visionnées par la commission de discipline concernée. Après le match, le joueur victime a également partagé des images de sa blessure. Un panel disciplinaire a maintenant décidé que l’ancien champion du monde U20 2014 avec l’Angleterre serait suspendu jusqu'au 17 avril pour avoir mordu le doigt de Carlo Tizzano. Le flanker australien mordu malgré lui a indiqué “que c'était bouleversant et qu’il n'avait jamais rien vu de tel auparavant”, selon le rapport de la commission. La suspension a été établie à 18 semaines avant d’être réduite de trois semaines. Les faits étaient rapportés via un rapport particulièrement épais constitué de 21 pages selon Rugby Pass.

Malgré la présence d’images le montrant clairement en plein casse-croûte, l’ancien international U20 a plaidé non coupable. Ce dernier a indiqué que ces accusations n’étaient ni plus ni moins que de la “calomnie”. D’autant plus, Jordan Onojaife affirme que Carlo Tizzano aurait tenté de lui mettre les doigts dans la bouche pour “l’hameçonner”, mais affirme qu’il ne l’a jamais mordu. Celui qui a été reconnu coupable de ce geste d’anti-jeu n’a présenté aucun remord et n’a délivré aucune excuse à son adversaire lors du match ou même de l’audition auprès de la commission. Il a également indiqué que les ralentis et les captures d’écrans faisaient mentir les images et indiquait une réalité bien différente de ce qu’il s’était passé en direct. Si tous ces arguments n’ont pas convaincu les instances, il aurait rajouté ceci, toujours selon Rugby Pass :

Je ne peux pas laisser passer une sorte de calomnie comme celle-ci, car cela a d'énormes conséquences. Je suis évidemment chargé émotionnellement parce que je n'ai pas intentionnellement ou involontairement mordu qui que ce soit. Vous savez, la main du garçon… le doigt était dans ma bouche. Lui seul sait pourquoi il a fait ça et moi seul sais si je l'ai mordu et je vous dis catégoriquement que je n'ai pas mordu ce garçon. Donc, assis ici, c'est un peu difficile… ces allégations sont énormes.”

