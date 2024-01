RUGBY. Après Warren Gatland, voici le nouveau sélectionneur à la tête des Lions Britanniques et Irlandais !

Eh oui, le succès d'Andy Farrell en qualité d'entraîneur n'est pas passé incognito, et l'actuel boss du rugby irlandais sera à la tête des Lions Britanniques et Irlandais à partir de 2025.

Il prendra ses fonctions dès décembre 2024, et aura l'occasion de mener cette sélection d'élite lors de la tournée 2025 en Australie.

Ce dernier connaît bien les Lions, car il a été l'adjoint de Warren Gatland en 2013 en Australie, en 2017 en Nouvelle-Zélande puis en 2021 en Afrique du Sud.

De ce fait, la passation de pouvoir se faire donc naturellement entre les deux hommes, qui se connaissent bien.

