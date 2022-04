RUGBY. INSOLITE. Après Vincent Clerc, quel est le nouveau gendre idéal du rugby français ?

Après Vincent Clerc, quel est le nouveau gendre idéal du rugby français ? Découvrez notre liste des joueurs capables de succéder à l'ancien Tricolore.

Quelle maman forcée de regarder un France-Italie dans le Tournoi des 6 Nations n'a jamais lâché cette petite phrase : ''OOOOOh, qu'il est mignon lui !'' Lui ? C'est Vincent Clerc, consultant de rêve sur le plateau de France Télévision à chaque sortie des Bleus. En plus d'être beau gosse et particulièrement bien coiffé, l'ancien ailier du FCG ou du Stade Toulousain s'exprime bien, récite parfaitement un texte appris sur le bout des doigts, nous rappelle que la guerre, c'est mal, la paix, c'est bien et que l'équipe de France est trop forte mais qu'il ne faut pas s'enflammer. On aurait tendance à dire que c'est sacrément chiant, mais certains novices y trouvent leur pied et pensent que contrairement aux footballeurs, ''ils parlent super bien ces rugbymen''. Bref, tout ça pour dire que Vincent Clerc a été élu à l'unanimité par le monde du rugby, le gendre idéal de la planète ovale. Pas sûr que se faire encenser par les gros lourdauds du Macumba le samedi soir à 3 heures du mat' soit forcément très jouissif. Mais le sujet n'est pas là, puisque notre Vincent Clerc national pourrait bien se faire détrôner par quelques nouvelles têtes du rugby actuel. On fait le point.

Qui d'autres qu'Antoine Dupont pour venir succéder à Vincent Clerc dans ce rôle de gendre idéal ? Le demi de mêlée du XV de France est la nouvelle tête de gondole des Bleus, tant dans l'Hexagone que dans le monde. Le numéro 9 de Toulouse a récemment été élu meilleur joueur du monde, et s'est une nouvelle fois montré étincelant lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Si bien qu'on en vient à se demander quand ''Toto'' aura enfin un coup de mou et se fera tailler en quatre par ceux qui l'ont déjà annoncé comme le plus grand de l'histoire malgré ses 1m74. Mais le jeune homme de 23 ans selon Bernard Laporte (il en a 25 en réalité), ne semble pas décider à stopper son hégémonie sur la planète rugby. Et en plus d'être un formidable joueur, Antoine Dupont reste le seul mec beau gosse malgré d'innombrables injections de botox aux pommettes. Il est à la pointe de la mode et surtout, est d'une simplicité exemplaire. Humble, sympathique, intelligent, il en est presque trop parfait et forcément, cela le place comme LE mec à présenter à ta fille. Son caractère en fait le chouchou du public français. On aimerait parfois le voir un peu s'énerver, venir taper sur la tête d'un deuxième ligne venant de se faire sanctionner et qui le regard vide, souhaite se faire sa peau. Mais rien de tout ça, et Antoine Dupont semble cantonner au rôle du gentil super héros trop fort qui sauve le monde.

Saïd Hirèche

Même s'il est inconnu du microcosme rugbystique français, Saïd Hirèche est une légende vivante dans son fief, Brive. Une ville que peu savent placer sur une carte. Et pourtant, les Coujoux ont été sacrés champions d'Europe il y a 25 ans et ont connu un président qui désormais s'amuse à faire des chansons pour rugbymen en 3ᵉ mi-temps. Cela vous dit quelque chose ? Mais revenons-en à Hirèche. On vous passera tous ces adjectifs du genre ''exemplaire'', ''dur au mal'', ''capitaine courage'', ''toujours à la pointe du combat'', qui le font passer pour un atroce joueur de rugby et seulement un troisième ligne ''vaillant, qui adore s'y filer''. Car Saïd Hirèche depuis 2012 au club, est devenu une figure incontournable du CAB. Surtout, en plus d'être un excellent rugbyman, c'est son comportement sur les terrains qui est souvent mis en avant. Récemment, le capitaine briviste s'est excusé auprès d'un arbitre, chose aussi rare qu'une phrase compréhensible de Daniel Herrero. On a vu cette accolade avec Chilachava après un accrochage et des gestes ''RUGGGGGGBY'', comme aime les appeler les puristes, on peut vous en citer à la pelle. Toujours respectueux, classe et surtout fidèle, chose rare chez un rugbyman (plus de 10 ans à vivre à Brive quand même), il postule logiquement pour le titre de gendre idéal du rugby français.

Alors celle-là, vous ne l'aviez pas vu venir ! Certes il n'est pas Français mais joue dans l'Hexagone. On peut donc légitimement compter l'ancien tailleur de pierre dans ce classement. Et soyez prêt, le génie écossais va venir casser tous vos mythes du gendre idéal. Marre des discours aseptisés, des adeptes du politiquement correct, des fils à papa toujours bien coiffés qui osent timidement, la voix hésitante, demander de l'eau à belle-maman lors du premier repas ? Rassurez-vous, avec Finn, rien de tout ça. Pour une première rencontre avec les beaux-parents, le demi d'ouverture arriverait sûrement éméché de la veille, après une belle victoire acquise face à l'USAP, une chemise enfilée à la hâte. Ce dernier n'hésiterait pas à ''rallumer la chaudière'' avec beau-papa qui lui ferait goûter un somptueux Côte de Gascogne, pourtant noté à seulement 1 étoile sur Vivino. Notre Finn adoré se prendrait alors au jeu et se déciderait à ce que la magie opère. Il ferait passer la carafe d'eau d'une sublime chistera à l'aveugle, jonglerait avec trois pommes sous les yeux émerveillés de beau-papa le tout malgré un bandeau qui lui cache la vue et cracherait du feu après avoir goûté une sauce trop épicée. Belle-maman n'apprécie guère cet homme pour le moins fantasque, mais beau-papa adore et finit par chanter ''Flower of Scotland'' en fin de repas avec Finn. Un vrai génie.

L'ange blond est passé par Toulon, ce qui le place logiquement dans la liste. Pas besoin de faire très long. Et pour cause, vous lisez ce que l'on a écrit sur Dupont, vous rajoutez un accent british et un soulier d'or, vous troquez le numéro 9 par le 10 et vous obtenez Jonny Wilkinson. La France a aimé le détester, jusqu'à ce qu'il débarque à Toulon et que l'on se demande si ce mec trop parfait était bien réel. Discret, humble, bourreau de travail, il reste sûrement le profil parfait du gendre idéal, mais restera également dans la légende de ce sport. Et quand les candidats cités précédemment lui arriveront à la cheville, ils n'auront qu'à lui faire les lacets. Sorry, good game. Ah ces Anglais...