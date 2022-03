Tournoi des 6 Nations. ‘‘Il mérite un 6/10’’ : Un ancien international allume Finn Russell

L’ancien deuxième ligne Jim Hamilton déclare que Finn Russell ‘‘n’est plus le même joueur’’. Le Racingman débutera sur le banc ce 19 mars face à l'Irlande.

Il n’avait rien demandé, mais il n’a pas été épargné. Le demi d’ouverture du Racing 92, Finn Russell, n’est plus la coqueluche nationale. Alors qu’il était désigné comme l’un des meilleurs à son poste en début de Tournoi, il figure sur le banc pour l’ultime match face à l’Irlande. Dans un entretien accordé à Rugby Pass, l’ancien deuxième ligne Jim Hamilton écorche, non pour son plaisir, le numéro 10 britannique. Il déclare : “Je me sens mal de dire ça parce que j'adore Finn. Je l'aime vraiment. J'aime ce qu'il a fait pour le rugby écossais. J'aime son caractère. [...]Je me sens mal de le dire. Désormais, il n’est plus le même joueur.” VIDEO. 6 Nations. L'accablante attitude de Finn Russell sur le premier essai français

Le numéro 10 de l’Écosse a connu des hauts et des bas dans sa carrière. On peut notamment évoquer le “Finngate” où ce dernier a été temporairement écarté de la sélection en 2020. La faute à une brouille entre lui et son sélectionneur, Gregor Townsend. Pour Jim Hamilton, le fait que l’ouvreur francilien ait été placé derrière Blair Kinghorn, généralement utilisé comme arrière, pour le match face à l’Irlande n’est pas anodin. Il commente : “C'est peut-être ce dont il a besoin pour se mettre des coups de pieds au c*l. Cette mise sur le banc montre qu’il n’est pas irremplaçable. En Écosse, il n’y a qu’un seul intouchable, c'est Stuart Hogg à l’arrière. Avec Hoggy, vous avez toujours une performance comprise entre 7/10 et 10/10. Avec Finn, il n’y a pas d’entre deux, vous obtenez soit un 10/10 ou un 6/10. Sur les derniers matchs, il mérite un 6/10.” RUGBY. 6 Nations. Finn Russell plombe-t-il son équipe d'Ecosse ?

Pour Gregor Townsend, la pression monte pour remplacer au plus vite l’ouvreur. Si le XV du Chardon n’essaye pas d’autres joueurs prochainement, l’Écosse pourrait s’en mordre les doigts. L’ancien deuxième ligne écossais conclut en disant : “Avec la Coupe du Monde qui arrive, il faut que l’on sache quels autres joueurs on peut utiliser à ce poste.” Selon Gregor Townsend, la mise de Finn Russell sur le banc servirait aussi l’intérêt du groupe. Il déclarait en conférence de presse : “Quand il entre en cours de match, nous trouvons qu’il joue bien également.” Au pays, certains poussent également pour un retour d’Adam Hasting. Journaliste pour la BBC, Andy Burke déclare : “Gregor Townsend accorde beaucoup trop d'importance à "la valeur marchande" des internationaux écossais. Adam Hastings s'est très bien comporté au milieu du "FinnGate" en 2020 et n'a pas fait grand-chose de mal depuis. Pourquoi n’est-il maintenant que le 3ème choix en 10 ?”

Mise à jour : Selon une information de la BBC, une faute aurait pu participer à écarter le joueur du XV titulaire. En effet, lui et 5 autres coéquipiers se seraient rendus dans un bar au lendemain du match face à l'Italie. Finn Russell avait déjà été épinglé pour un évènement similaire en 2020 (NDLR : le fameux Finngate). Cette sortie viole les principes du protocole Covid mis en place dans le groupe. Chez les autres fêtards, ils prendront presque tous part au match contre l'Irlande en tant que titulaire. Il s'agit de Ali Price, Darcy Graham, Sam Johnson et Stuart Hogg. Dernier concerné, Sione Tuipulotu quitte le groupe.