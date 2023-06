RUGBY. Après l’Espagne, les demi-finales de Top 14 en Allemagne ou en Belgique ?

René Bouscatel, le président de la Ligue Nationale de Rugby, a ouvert la porte à de possibles nouvelles délocalisations des demi-finales à l’étranger : Italie, Allemagne ou Belgique…

Préparez les valises ! Les demi-finales de Top 14 pourraient à nouveau voyager. C’est en tout cas une piste étudiée par la LNR affirme son président, René Bouscatel, dans les colonnes de Sud Ouest : “Je ne pense pas uniquement à l’Espagne, mais aussi à l’Italie, à la Belgique ou à l’Allemagne”.

Des délocalisations qui pourraient même devenir un rituel. Pour l’ancien président du Stade Toulousain, l’objectif est “d’exporter la marque Top 14”. Si la LNR se lance vers de nouveaux horizons, c'est que la délocalisation en Espagne est une grande réussite. Les deux rencontres se sont jouées dans un stade Anoeta (40 000 places) plein à craquer. Les 80 000 billets ont trouvé preneur. Des milliers de supporters présents pour un week-end de fête dans les rues de San Sebastian qui ont offert une belle publicité pour le rugby français.

La délocalisation des demi-finales du #Top14 à San Sebastian était une vraie bonne idée. Une enceinte magnifique avec la Reale Arena et une ville dont la configuration et la culture se prêtent parfaitement à ce type de rendez-vous. Il y avait de la vie, de la ferveur ! #Rugby pic.twitter.com/XnvXAyw80a — Paul Halbedel (@Paul_Halbedel) June 11, 2023

San Sebastian, vraiment l’étranger ?

La réussite de la délocalisation édition 2022/23 ne garantit en rien les prochaines. Il ne faut pas oublier que San Sebastian, c'est avant tout au Pays basque. Une terre de rugby. La ville espagnole a d’ailleurs l’habitude d’accueillir ses voisins rugbymen. L’Aviron Bayonnais (60km séparent les deux villes) a cette saison joué le 4ᵉ match de son histoire (face à Pau) dans l’antre de la Real Sociedad. Le pari de programmer les demi-finales en Allemagne ou Belgique semble beaucoup plus osé. Le club de Top 14 le plus proche (Stade Français) est à environ à 200km de la frontière belge et à 400km de l’Allemagne. Un coût qui rendrait la fête moins accessible, d'autant plus que de nombreux clubs de Top 14 se trouve dans le Sud-Ouest. La LNR tient à rassurer les supporters : “Il n’est pas question de délocaliser toutes les demi-finales à l’étranger. Mais si elles l’étaient tous les trois ou quatre ans, ce serait une bonne chose”, promet son président.

Demie et finale dans un même stade

La fête ne serait que plus belle ! Au vu de la réussite des demi-finales au sein d’une même ville, pourquoi ne pas prolonger le plaisir en y organisant la finale le week-end suivant ? Une idée lançée par nos confrères de Sud Ouest considérée par René Bouscatel pour la saison prochaine : “Ça ne pourra pas être à Lille, Lyon n'est pas disponible non plus, il reste donc notamment Marseille où aura lieu la finale du Top 14 une semaine après. Est-ce que ce n'est pas tentant de faire trois matchs en 10 jours dans un grand stade avec un public fidélisé ?”