RUGBY. Après la Coupe du monde de football, le Qatar s'attaque au rugby !

Bonne ou mauvaise nouvelle ? Fort du succès de la Coupe du monde de football, le Qatar veut désormais mettre un pied dans le rugby et plusieurs projets germes...

Les émirats du Quatar ont-ils perdu la tête ? Après une Coupe du monde réussi, mais très controversé, le Qatar souhaite accueillir un match de rugby d'envergure internationale, avec les Lions Britanniques et l'Irlande, d'après le média Daily Mail. Si, proche du Qatar, Dubaï, est une étape phare du World Rugby Seven Series, le Qatar n'a pour le moment jamais organisé d'événement en relation avec le monde de l'ovalie. Cependant, les organisateurs pensent à organiser une rencontre des Lions Britanniques, notamment contre l'Irlande, première nation mondiale. Puis, la source proche du Daily Mail souhaiterait mettre en place une étape du circuit à l'instar de Dubaï, et tenez-vous bien, encore plus fou, l'organisation de la Coupe du monde rugby à 7 : "Le Qatar doit déjà organiser les Jeux asiatiques de 2030, et il est question d'une candidature olympique en 2036. Nous nous concentrons donc sur le développement des sports olympiques. Le rugby à 7 s'inscrit dans ce modèle et nous disposons d'infrastructures nécessaires pour organiser ces événements mondiaux."

Si cette idée semble pour le moment infaisable, le Qatar a néanmoins prouvé sa capacité à couvrir un événement d'envergure mondiale avec la Coupe du monde de football. Cependant, le pays n'a pas du tout l'ADN rugby, et si nos amis du ballon rond, ont accepté que la Coupe du monde se déroule au Qatar, il n'est moins sûr que les instances directrices de World Rugby fassent de même.